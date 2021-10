मुंबई: हलके अन्न शरीराला निरोगी ठेवण्यास मदत करते. यामुळे अन्न पटकन पचते आणि लोकांना अॅसिडिटी आणि अपचनाच्या समस्येला सामोरे जावे लागत नाही. भारत हा असा देश आहे जिथे कडधान्ये आणि तांदूळ मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो. डाळींचे अनेक प्रकार आहेत आणि सर्व आवश्यक पोषक तत्त्वे त्यामध्ये आढळतात. डाळीचे पाणी (Daliche pani) देखील आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर (Dalichya Panyache Fayde) असते. आज आम्ही तुम्हाला मसूर डाळीच्या पाण्याचे काही फायदे (Masur Daliche Fayde) सांगणार आहोत…

मसूर डाळीच्या (Masur Dal) पाण्यात प्रथिने, कर्बोदके आणि फॉस्फरस असतात. रोज एक कप मसूर डाळीचे पाणी प्यायल्याने ते तुमच्या शरीरातील विष काढून टाकण्याचे काम करते आणि तुम्हाला अनेक आजारांपासून दूर ठेवते. (Dalichya Panyache Fayde: Drink A cup of dal water daily, it is very beneficial for the body health)

मसूर डाळीच्या पाण्याचे फायदे (Benefits lentil water)