मुंबई : हिवाळा सुरू झाला आहे. हिवाळ्यात अनेकांना केसातील कोंडयाच्या (Dandruff) समस्येचा सामना करावा लागतो. कोंडामुळे केसांशी संबंधित अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. यामुळे केस पांढरे होणे, केस गळणे, कोरडे केस या समस्यांना उद्भवतात. कोंड्याच्या या समस्येपासून मुक्ती मिळवण्यासाठी अनेक जण अनेक घरगुती उपायांचा (home remedies for dandruff) अवलंब करतात. परंतु तरीही ही समस्या दूर होत नाही. त्यामुळे आज आम्ही तुम्हाला अशाच काही उपायांबद्दल सांगणार आहोत ज्यामुळे तुमची समस्या कायमची दूर होईल. चला जाणून घेऊया येऊया..(Dandruff Home Remedies For Winters: Do You Have Dandruff Problems In Winter? These remedies will give relief throughout a week)

कोंडा दूर करण्यासाठी घरगुती उपाय

कोंड्याची समस्या दूर करण्यासाठी टी ट्री ऑइल प्रभावी आहे. यासाठी शॅम्पूमध्ये याचे काही थेंब टाकून तुमचे डोके स्वच्छ धुवा. याचा वापर चार ते पाच वेळा केल्यानंतर कोंड्याची समस्या दूर होईल. ऍपल सायडर व्हिनेगर आणि दही तुमची कोंड्याची समस्या दूर करू शकतात. यासाठी अर्धा कप साध्या दह्यात एक छोटा चमचा ऍपल सायडर व्हिनेगर घाला. केसांना शॅम्पू केल्यानंतर हे मिश्रण ओल्या टाळूला लावा. डोक्याला मसाज करा आणि 15 मिनिटे तसेच राहू द्या. त्यानंतर थंड पाण्याने धुवा. लिंबाचा रस आणि वाळलेल्या संत्र्याची साल देखील तुम्हाला या समस्येपासून मुक्त करू शकते. यासाठी 5 ते 6 चमचे लिंबाच्या रसामध्ये वाळलेल्या संत्र्याच्या सालीची पावडर मिसळून पेस्ट बनवा आणि केसांच्या मुळांना लावा. कोंडा दूर करण्यासाठी लिंबाच्या रसामध्ये मध मिसळून केसांना लावल्यास फायदा होतो. लिंबूमध्ये नैसर्गिक आम्ल असते ज्यामुळे कोंडा सहज दूर होतो आणि मध कोरडेपणा दूर करण्यास मदत करतो. त्यात कोणतेही तेल मिसळूनही टाळूवर लावता येते. खोबरेल तेलात कापूर मिसळा आणि केसांना आणि डोक्याला व्यवस्थित लावा. हे तेल एका तासापेक्षा जास्त ठेवू नका.

(डिस्क्लेमर : लेखात दिलेला मजकूर सामान्य माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही)