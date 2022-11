Dandruff Tips: आंघोळ करताना ही चूक केल्याने होतो कोंडा, काय आहेत घरगुती उपाय?

Dandruff Tips In Marathi: तुमच्या केसांत नेहमी कोंडा होत असेल आणि तुम्ही या समस्येला कंटाळले असाल तर काळजी करू नका. येथे आम्ही तुम्हाला कोडा होण्याचे कारण आणि तो घालवण्याचे उपाय सांगत आहोत.

कोंडा होण्याचे कारण आणि उपाय

Dandruff Tips In Marathi: हिवाळ्यात अनेकांना केसात कोंडा होण्याची समस्या (Dandruff Problem) होते. काही लोक हिवाळ्यात बरेच दिवसांनी केस धुतात (Causes Of Dandruff) त्यामुळे त्यांना कोंडा होण्याची तक्रार सुरू होते असे मानले जाते. काही तज्ञांच्या मते (Winter Hair Care Tips) हिवाळ्यात वाहणाऱ्या कोरड्या आणि थंड वाऱ्यामुळे टाळू कोरडी पडते (Hair Care) आणि त्यामुळे कोंड्याची समस्या होते. परंतु वेळेवर आणि स्वच्छ केस धुतल्यास कोंड्याच्या समस्येपासून सुटका (Dandruff Remove Remedies) मिळू शकते. परंतु काही जणांनी नियमित केस धुताल्यानतंरही त्यांच्या केसात कोंडा होतो आणि तो का झाला याचे कारण (Mistake While Bathing) अनेकांच्या लक्षात येत नाही. खरे तर असे होण्यामागे अनेक कारणे असू शकतात. यातील एक कारण म्हणजे केस धुताना झालेल्या चुका. या लेखात आम्ही तुम्हाला अशाच एका चुकीविषयी सांगणार आहोत.

या चुकीमुळे होऊ शकतो कोंडा

हिवाळ्यात केस धुताना काही चुका केल्यामुळे तुम्हाला कोंड्याची समस्या होऊ शकते. हिवाळ्यात अनेक जाणांना गरम पाण्याने आंघोळ करायला आवडते. काही लोक असे असतात जे खूप गरम पाण्याने अंघोळ करतात. परंतु डोक्यावर जास्त प्रमाणात गरम पाणी वापरल्याने कोंडा होऊ शकतो. वारंवार केस धुतल्यानंतरही तुम्हालाही कोंडा होत असेल तर तुम्ही तुमचे डोके खूप गरम पाण्याने तर धुत नाही आहात ना याची खात्री करा आणि धुत असाल तर सामान्य पाण्याने आंघोळ करा.

गरम पाण्यामुळे का होतो कोंडा?

हिवाळ्यात टाळू कोरडी होते आणि त्यावर गरम पाणी टाकल्याने त्वचेच्या पेशी खराब होऊ लागतात. पेशी खराब झाल्याने टाळूवर पांढरा थर तयार होऊ लागतो आणि त्यामुळे कोंडा होतो. तसेच गरम पाण्याने केसांच्या मुळांची छिद्रे उघडतात आणि थंड वारा टाळूला आतून कोरडे करतो. त्यामुळे डोके धुण्यासाठी जास्त गरम पाण्याचा वापर करू नये. तुम्ही केस धुण्यासाठी कोमट पाणी वापरू शकता.

हे आहेत घरगुती उपाय

मुलतानी माती आणि हळद: वारंवार होणार्‍या कोंड्याच्या समस्येवर मुलतानी माती आणि हळदीच्या मदतीने मात करता येते. डोक्यासाठी कच्च्या हळदीचा वापर करा. यासाठी सर्वप्रथम हळदीची एक गाठ चांगली बारीक करून घ्या. एक चमचा कुटलेल्या कच्च्या हळदीमध्ये एक चमचा मुलतानी माती टाका आणि अर्ध्या तासानंतर कोमट पाण्याने धुवा.

कडुलिंब आणि दही: कडुलिंबाची पाने बारीक करून त्यात दही घाला. तयार झालेले मिश्रण तुमच्या केसांच्या मुळांमध्ये आणि जिथे कोंडा जास्त आहे तिथे लावा आणि अर्ध्या तासाने माईल्ड शाम्पू वापरून केस स्वच्छ धुवा आणि केस उन्हात वाळवा.

लिंबू आणि खोबरेल तेल : प्रथम केस चांगले धुवा आणि कोरडे करा. त्यानंतर प्रत्येकी एक चमचा लिंबू आणि खोबरेल तेल मिसळून केसांच्या मुळांना नीट मसाज करा. जर ते कमी पडत असेल तर त्याचे प्रमाण थोडे वाढवता येऊ शकते. या तेलाने चांगली मसाज करा आणि अर्ध्या तासाने कोमट पाण्याने माईल्ड शैम्पू वापरून केस स्वच्छ धुवा.

(टीप : लेखात दिलेला सल्ला ही सामान्य आणि उपलब्ध माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्यावा)