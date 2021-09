मुंबई: दसरा किंवा विजयादशमी (Vijayadashami 2021) हा सण अश्विन महिन्यात शुक्ल पक्षाच्या दहाव्या दिवशी, नवमी तिथीला नवरात्री संपल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी साजरा केला जातो. या वर्षी शारदीय नवरात्री 07 ऑक्टोबर 2021 पासून सुरू होत आहे आणि 14 ऑक्टोबर 2021 रोजी संपेल. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच 15 ऑक्टोबर रोजी दसरा (Dasara 2021) सण साजरा केला जाईल. हा सण वाईटावर चांगल्याच्या विजयाचा दिवस म्हणून साजरा केला जातो. या दिवशी रावण दहन (Ravan Dahan) करण्यात येते. तसेच दसऱ्याच्या दिवशी दिवशी शस्त्रांची पूजा (Shastra Pujan) करण्याची देखील परंपरा आहे. चला तर मग जाणून घेऊया दसऱ्याचा शुभ मुहूर्त. (Dasara 2021 Date: When is Vijayadashami? know the importance, shubh muhurta, Puja vidhi and Shastra Pujan metod)Also Read - Diwali 2021 Date: कधी आहे दिवाळी? जाणून घ्या पूजा मुहूर्त, व्रत विधी आणि नैवद्य

दसरा 2021 शुभ मुहूर्त (Dasara 2021 shubh muhurta)

अश्विन मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथी आरंभ – 14 ऑक्टोबर 2021 रोजी संध्याकाळी 6.52 पासून

अश्विन मास शुक्ल पक्ष दशमीची तिथी समाप्ती- 15 ऑक्टोबर 2021 रोजी संध्याकाळी 06.02 वाजता

विजय मुहूर्त – 15 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 02:21 पासून ते 03:07 पर्यंत Also Read - Ghatasthapana 2021 Date: या दिवसापासून सुरू होतोय नवरात्रोत्सव; जाणून घ्या घटस्थापना मुहूर्त आणि पूजा विधी

दसऱ्याचे महत्त्व (Importance of Dasara)

धर्मग्रंथानुसार या दिवशी भगवान रामाने रावणाचा वध केला आणि लंका जिंकली. हा सण वाईटावर चांगल्याच्या विजयाचे प्रतीक म्हणून साजरा केला जातो. लोक वेगवेगळ्या प्रकारे दसरा साजरा करतात. या दिवशी शस्त्रांची पूजा करण्याची परंपरा प्राचीन काळापासून चालू आहे. या दिवशी लोक शस्त्र पूजन आणि वाहन पूजन देखील करतात. याशिवाय काही लोक या दिवशी नवीन कामाची सुरुवातही करतात. कारण नवीन काम सुरू करण्यासाठी हा दिवस अतिशय शुभ मानला जातो. (Dasara 2021 Date: When is Vijayadashami? know the importance, shubh muhurta, Puja vidhi and Shastra Pujan metod) Also Read - Dusara Shrawan Somvar 2021 Puja Vidhi: दुसऱ्या श्रावण सोमवारी महादेवाची पूजा करताना घ्या ही खबरदारी; जाणून घ्या पूजा विधी

दसरा पूजा विधी (Dasara 2021 Puja vidhi)