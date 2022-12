Dates Benefits In Winter: मानसिक आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे खजूर, येथे पाहा हिवाळ्यात खाण्याचे फायदे

Dates Benefits In Winter: खजूर आरोग्यासाठी अतिशय फायदेशीर मानले जातात. हिवाळ्यात खजूर खाल्ल्याने शरीराला अनेक प्रकारे फायदा होता. जाणून घेऊया हिवाळ्यात खजूर खाण्याचे फायदे.

हिवाळ्यात खजूर खाण्याचे फायदे

Dates Benefits In Winter: खजूर खायला तर चविष्ट तर असतातच शिवाय ते आरोग्यासाठी देखील खूप फायदेशीर (Dates Benefits) असतात. खजूरमध्ये कॅलरीज, फायबर, प्रोटिन्स, अँटिऑक्सिडंट्स यांसारख्या अनेक पोषक तत्वांचा समावेश असतो. यामध्ये कॉपर, मॅग्नेशियम, मॅंगनीज, आयर्न आणि पोटॅशियमसारखी खनिजे असतात. हिवाळ्यात खजूर खाण्याचे अनेक फायदे (Winter Health Tips) आहेत. हिवाळ्यात खजूर खाल्ल्याने पुरुषांची शारीरिक शक्ती वाढते (Benefits Of Dates for Men) आणि अशक्तपणा देखील दूर होतो. जाणून घेऊया हिवाळ्यात खजूर खाल्ल्याने आरोग्याला कोणते फायदे होतात.

मानसिक आरोग्यासाठी फायदेशीर

खजूर मानसिक आरोग्यासाठी अतिशय फायदेशीर मानले जाते. मेंदूतील प्लेक रोखण्यासाठी खजूर खूप उपयुक्त ठरतात. खजूर मेंदूला निरोगी ठेवण्याचे काम करते आणि अल्झायमरसारख्या आजारांचा धोकाही दूर होतो.

पचनक्रिया सुधारते

हिवाळ्यात पचनाशी संबंधित अनेक समस्या उद्भवतात. अशा स्थितीत खजूर खाल्ल्याने तुम्हाला आराम मिळू शकतो. खजूरमध्ये मुबलक प्रमाणात फायबर्स असतात त्यामुळे पचनक्रिया सुधारण्यास मदत होते. खजूर खाल्ल्याने बद्धकोष्ठता आणि अपचनासारख्या समस्या दूर होतात. तसेच अॅसिडिटीच्या समस्येपासूनही सुटका मिळते.

रक्त वाढते

खजुराचे ग्लायसेमिक इंडेक्स खूपच कमी असतो. खजूर रक्त वाढवण्याचे काम करते. अॅनिमियामध्ये खजूर खाल्ल्याने आराम मिळतो. या आजारात सलग 21 दिवस खजूर खाणे फायदेशीर ठरते. खजूर खाल्ल्याने शरारीतील अशक्तपणा दूर होतो आणि कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित ठेवण्यास मदत होते.

संसर्गापासून होते संरक्षण

खजूरमध्ये मुबलक प्रमाणात अँटीऑक्सिडंट्स आढळतात आणि ते रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्याचे काम करतात. हिवाळ्यात खजूर खाल्ल्याने सर्दी आणि फ्लू सारख्या संसर्गजन्य आजारांमध्ये फायदा होतो. खजूर खाल्ल्याने शरीरातील अनेक आजार दूर राहतात.

असे खा खजूर

खजुराचे सेवन तुम्ही रात्री दुधासोबत करू शकता. दुधात उकळून देखील पिऊ शकता.

खजूर रात्री पाण्यात भिजवून ठेवून सकाळी रिकाम्या पोटी त्याचे सेवन करू शकता.

पाण्यात भिजवून खाल्ल्यास वजन आणि साखरेची पातळीही नियंत्रणात राहते.

याशिवाय तुम्ही दुपारी सलाडमध्ये मिसळूनही खजूर खाऊ शकता

(टीप : लेखात दिलेला सल्ला ही सामान्य आणि उपलब्ध माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्यावा)