मुंबई : आजच्या व्यस्त काळात असे काही लोक आहेत जे आपल्या आरोग्याची काळजी घेऊ शकत नाहीत, तर जण फिटनेस फ्रिक असतात. भारतात साधारणपणे नास्त्यामध्ये पोळी, भाजी, अंडी, पोहे, मटकी, चीज, जूस इत्यादी पदार्थांचं सेवन केलं जातं. मात्र, आता बदलत्या काळासोबत भारतीय नास्त्यामध्ये कॉर्नफ्लेक्सने (मक्याचे पोहे) (Cornflakes for breakfast) देखील जागा घेतली आहे. आजच्या धावपळीच्या काळात लोकांकडे स्वत:साठी थोडा नाश्ता करण्यासाठी पुरेसा वेळही नसतो. अशा परिस्थितीत लोकांना कॉर्नफ्लेक्स (cornflakes) खायला आवडतात. कारण त्यासाठी जास्त वेळ लागत नाही. कॉर्नफ्लेक्सला भारतीय घरातील एक निरोगी अन्न (Healthy food) मानले जाते. मुले आणि प्रौढ दोघांना ते खायला आवडतात. मात्र, तुम्हाला हे माहिती आहे की कॉर्नफ्लेक्स तुमच्या आरोग्यासाठी अत्यंत हानिकारक (cornflakes Harmful for health) आहेत. चला कॉर्नफ्लेक्स खाण्यामुळं आरोग्यावर होण्याऱ्या परिणामांविषयी (cornflakes khanyache nuksan) जाणून घेऊयात.

शून्य न्यूट्रीशन व्हॅल्यू (पौष्टिक मूल्य) : कॉर्नफ्लेक्समध्ये न्यूट्रीशन व्हॅल्यू शून्य असते. यामध्ये कॉर्नसिरप आणि वनस्पती तेलासारखे अनेक घटक असतात जे आरोग्यासाठी फायदेशीर मानले जात नाहीत.

हाय ग्लाइसेमिक इंडेक्स : कॉर्नफ्लेक्समध्ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स खूप हाय असतो. त्यामुळे याचं अधिक प्रमाणात सेवन केल्याने मधुमेह होण्याची शक्यता वाढते. ग्लाइसेमिक इंडेक्समधू हे दर्शवितो की, शरीरात एखादा पदार्थ किती वेगवाने आणि किती प्रमाणात साखरेची पातळी वाढवतो.

स्वीटनर मिसळे जातात : कॉर्नफ्लेक्सची सामान्य चव तेवढी चांगली नसते. कॉर्नफ्लेक्स चवदार बनवण्यासाठी बर्‍याच प्रक्रिया करण्यात येतात. या प्रक्रियेदरम्यान ते सोडियममध्ये देखील गरम केले जाते. यानंतर चवीसाठी त्यामध्ये कॉर्न सिरप आणि स्वीटनर देखील टाकले जातात. याचे सेवन केल्यामुळे रक्तातील साखरेचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता असते.

कॉर्नफ्लेक्सऐवजी नास्त्यात हे करा समाविष्ट : कॉर्नफ्लेक्सऐवजी नास्त्यामध्ये ओट्सचं सेवन करणे अधिक फायदेशीर ठरेल. याशिवाय ब्रेड आमलेट, ताजा जूस, फळं इत्यादींचा नास्त्यात समावेश केल्यास त्याचा शरीराला देखील फायदा होतो.