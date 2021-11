मुंबई : सणासुदीच्या (Festival Season) काळामध्ये महिलांना सुंदर दिसावे अशी खूप इच्छा असते. सण येण्यापूर्वीच या महिला एक ते दोन दिवस आधीच पार्लरमध्ये जायला लागतात. पण अशा अनेक महिला आहेत ज्यांना सणासुदीच्या कामामुळे पार्लरमध्ये जाण्यासाठी वेळ मिळत नाही. ज्या महिलांना भाऊबीजसाठी (Bhaubeej 2021) तयार व्हायचे पण कामामुळे पार्लरला जाता आले नाही. अशा परिस्थितीमध्ये तुम्हाला टेन्शन घेण्याची काहीच गरज नाही. आज आम्ही तुम्हाला अवघ्या 10 मिनिटांमध्ये चेहऱ्यावर ग्लो (Glowing Skin) कसा आणू शकता याबद्दल सांगणार आहोत….Also Read - Bhaubeej 2021 Wishes in Marathi: भाऊ-बहिणीच्या प्रेमाचं प्रतीक भाऊबीजनिमित्त द्या मराठीतून शुभेच्छा...

पहिली स्टेप –

सर्वात आधी त्वचेला एक्सफोलिएट करणे गरजेचे आहे. यासाठी तुम्हाला तांदळाचे पीठ आणि थोडी दुधाची साय (Rice flour and little milk cream) घ्यावी लागेल. एका वाटीमध्ये एक चमचा तांदळाचे पीठ घ्या, त्यात थोडी दुधाची साय टाका आणि व्यवस्थित मिक्स करुन त्याची चांगली पेस्ट तयार करा. तुमच्या चेहऱ्यावर आणि मानेवर ही पेस्ट लावा.

दुसरी स्टेप –

दुसरी स्टेप म्हणजे मालिश (Massage) करा. यासाठी दुधाची साय, चिमूटभर हळद आणि एक चमचा बेसन पीठ (Milk cream, pinch of turmeric powder and 1 teaspoon of gram flour) एका वाटीमध्ये घ्या. सर्व साहित्य एकत्र करुन घट्टसर पेस्ट तयार करुन घ्या. ही पेस्ट लावून चेहऱ्याला आणि मानेला मसाज करा.

तिसरी स्टेप –

तिसरी स्टेप म्हणजे फेसपॅक (Facepack). फेसपॅक तयार करण्यासाठी दुधाच्या सायीमध्ये थोडेसे मध आणि चिमूटभर हळद (Honey and pinch of turmeric) मिसळून पेस्ट तयार करा. ही पेस्ट चेहऱ्याला लावा आणि काही वेळ चेहरा असाच ठेवा. सुकल्यानंतर चेहरा साध्या पाण्याने स्वच्छ धुवा.