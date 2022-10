Diwali 2022 Date and Time: प्रकाशाचा सण दिवाळी यंदा 24 ऑक्टोबर रोजी (सोमवार) साजरी (Diwali Festival 2022) केला जाणार आहे. दिवाळी हा हिंदू धर्मातील सर्वात मोठा सण आहे. दरवर्षी आश्विन महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील अमावास्येला दिवाळी साजरी (Diwali 2022 Tithi and shubh muhurta) केली जाते. दिवाळी हा दिव्यांचा सण आहे. या दिवशी भगवान राम लंका जिंकून अयोध्येला परतले होते (Diwali Significance) आणि या आनंदात सर्व आयोध्यावासी लोकांनी प्रभू रामाचे स्वागत करण्यासाठी संपूर्ण नगरात दिवे लावून प्राकशपर्व (Diwali 2022 auspicious time) साजरे केले होते असे मानले जाते. याशिवाय दिवाळीला देवी लक्ष्मीचे (Lakshmichi Puja) दर्शन झाल्याचीही एक मान्यता आहे. त्यामुळे दिवाळीत लक्ष्मीपूजनाचे (When is Diwali 2022) विशेष महत्त्व आहे. या दिवश दिपदान देखील महत्त्वाचे मानले जाते.Also Read - Bhaubeej 2022 Date and Time: कधी आहे भाऊबीज? जाणून घ्या तिथी, महत्त्व आणि भावाला ओवाळण्याचा शुभ मुहूर्त

पौराणिक कथेनुसार समुद्रमंथनाच्या वेळी कार्तिक महिन्याच्या अमावास्येला देवी लक्ष्मी प्रकट झाली होती, तर वाल्मिकी रामायणानुसार या दिवशी माता लक्ष्मीचा विवाह भगवान विष्णूशी झाला होता. त्यामुळे दरवर्षी दिवाळीत लक्ष्मीपूजनाचे महत्त्व आहे. दिवाळी येण्याच्या अनेक दिवस आधीपासून घरांची स्वच्छता आणि सजावट सुरू होते. दिवाळीच्या संध्याकाळी शुभ मुहूर्तावर लक्ष्मी-गणेश, कुबेर आणि माता सरस्वती यांची विशेष पूजा केली जाते. जाणून घेऊया या दिवाळीत लक्ष्मी-गणेशाची पूजा कोणत्या शुभ मुहूर्तावर करावी.

दिवाळी 2022 शुभ मुहूर्त (Diwali 2022 Shubh Muhurta)

कार्तिक अमावस्या आरंभ : 24 ऑक्टोबर 06:03 वाजता

कार्तिक अमावस्या समाप्ती: 24 ऑक्टोबर 2022 दुपारी 02:44 वाजता

अभिजीत मुहूर्त: 24 ऑक्टोबर सकाळी 11:19 ते दुपारी 12:05 पर्यंत

विजय मुहूर्त: 24 ऑक्टोबर दुपारी 01:36 ते 02:21 पर्यंत

लक्ष्मी पूजा मुहूर्त: 24 ऑक्टोबर संध्याकाळी 06:53 ते 08:16 पर्यंत

पूजेचा कालावधी: 1 तास 21 मिनिटे

अमृत ​​काल मुहूर्त: 24 ऑक्टोबर सकाळी 08.40 ते सकाळी 10.16 पर्यंत

प्रदोष काल : 17:43:11 ते 20:16:07 पर्यंत

वृषभ कालावधी : 18:54:52 ते 20:50:43 पर्यंत

लक्ष्मीपूजनाच्या शुभ मुहूर्ताचे महत्त्व

दिवाळीत विशेषत: देवी लक्ष्मीची पूजा करण्याला खूप महत्त्व आहे. दिवाळीत देवी लक्ष्मीसोबतच, श्री गणेश, कुबेर आणि सरस्वती या देवतांची पूजा केली जाते. शास्त्रानुसार प्रदोष काळात लक्ष्मीची पूजा करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. प्रदोष काल म्हणजे सूर्यास्तानंतरचे तीन मुहूर्त असतात. याशिवाय प्रदोष काळात स्थिर लग्नात लक्ष्मीची पूजा करणे उत्तम मानले जाते. याशिवाय महानिशीथ काळातही लक्ष्मीपूजनाचे विशेष महत्त्व आहे.