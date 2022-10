Diwali 2022 Laxmi Puja : दिवाळी हा हिंदू धर्मातील सर्वात मोठा सण (Diwali Festival 2022) आहे. कार्तिक महिन्यातील कृष्ण पक्षातील अमावास्येला दिवाळी साजरी (Diwali Date and Time) केली जाते. पौराणिक मान्यतांनुसार प्रभू श्री राम 14 वर्षांच्या वनवासानंतर या दिवशी अयोध्येत परतले आणि त्या आनंदात अयोध्यावासीयांनी दिवे प्रज्वलीत त्यांचे स्वागत केले. याशिवाय आणखी एक पौराणिक मान्यता आहे. त्यानुसार कार्तिक महिन्याच्या अमावास्येला समुद्रमंथनाच्या वेळी देवी लक्ष्मी प्रकट झाली होती. त्यामुळे दिवाळीत लक्ष्मीपूजन (Goddess Lakshmi Puja) करण्याला विशेष महत्त्व आहे. दिवाळीच्या काही दिवस आधी घराची स्वच्छता आणि सजावट करण्याची प्रथा आहे. या दिवशी देवी लक्ष्मी घरी येते (Goddess Lakshmi has entered the house during Diwali) असे मानले जाते. त्यामुळे स्वच्छ आणि प्रसन्न वातावरणात देवी लक्ष्मीचं स्वागत केलं जातं. दिवाळीला सायंकाळी शुभ मुहूर्तावर देवी लक्ष्मी, श्री गणेश आणि कुबेराची पूजा केली जाते.Also Read - Diwali 2022 Gift Ideas: यंदाच्या दिवाळीत गिफ्ट् करा हे भन्नाट गॅजेट्स, Smart Watch ते Bluetooth Speaker पर्यंत हे आहेत पर्याय

धार्मिक मान्यतांनुसार देवी लक्ष्मीला स्वच्छतेचे प्रतिक देखील मानले जाते. त्यामुळे ज्या ठिकाणी स्वच्छता नसते, तेथे देवी निवास करत नाही असे मानले जाते. याच श्रद्धेमुळे दिवाळीपूर्वी सर्वत्र स्वच्छता केली जाते आणि तेलाचे दिवे जाळून सकारात्मकता निर्माण केली जाते. देवी लक्ष्मी कोणत्या घरात निवास करते आणि कोणत्या घरात करत नाही हे आज या लेखातून आपण जाणून घेणार आहोत. Also Read - Diwali 2022 Upay: दिवाळीच्या दिवशी करा हे विशेष उपाय, देवी लक्ष्मीची लाभेल कृपा

या घरात असतो देवी लक्ष्मीचा निवास

ज्या ठिकाणी स्वच्छता असते आणि नियमित पूजा-आरती केली जाते अशा ठिकाणी देवी लक्ष्मीचा वास असतो. तसेच ज्या घरात महिलांचा आदर केला जातो आणि भगवान विष्णु, श्रीयंत्र और श्री सूक्ताचे पठण केले जाते तेथे देवी लक्ष्मी निवास करते. Also Read - Diwali 2022 Puja Vidhi: लक्ष्मीपूजनात अवश्य सामिल करा या खास गोष्टी, माता होईल प्रसन्न!

या घरात कधीच राहत नाही देवी लक्ष्मी

देवी लक्ष्मीला स्वच्छतेचे प्रतिक मानले जाते. त्यामुळे ज्या ठिकाणी अस्वच्छता, घाण आणि पसारा असतो तिथे माता लक्ष्मी निवास करत नाही. याशिवाय जिथे महिलांचा अपमान होतो, पूजा पाठ केले जात नाहीत तिथे देखील देवी लक्ष्मी निवास करत नाही. तसेच ज्या घरात वास्तूदोष आहे तिथे देखील देवीचा निवस नसतो.

घरात देवी लक्ष्मी आली हे कसे ओळखाल?

देवी लक्ष्मीची तुमच्यावर कृपा असेल आणि ती तुमच्या घरात निवास करू इच्छित असेल तर तुम्हाला देवी घरात आल्याचे काही संकेत मिळतात. धार्मिक श्रद्धेनुसार तुमच्या घरात अचानक काळ्या मुंग्यांनी प्रवेश केला असे किंवा पक्ष्यानी तुमच्या घरात बनवले असेल तर देवीने तुमच्या घरात प्रवेश केला आहे हे समजून जावे. तसेच दिवाळीच्या दिवशी तुम्हाला घरात पाल दिसणे हे देखील देवीने घरात प्रवेश केल्याचे संकेत आहे. याशिवाय स्वप्नात घुबड, हात्ती, झाडू किंवा शंख दिसणे आणि सकाळी ऊस, शंख उल्लू किंवा झाडू दिसणे हे देखील लक्ष्मीने घरात निवास केल्याचे चिन्ह आहेत.

(टीम: येथे दिलेली सर्व माहिती सामाजिक आणि धार्मिक श्रद्धांवर आधारित आहे. India.Com याचे समर्थन करत नाही. यासाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.)