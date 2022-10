Diwali 2022 Puja Muhurat: दिवाळी हा सण हिंदू धर्मातील सर्वात मोठा सण (Diwali 2022) आहे. दरवर्षी कार्तिक महिन्यातील कृष्ण पक्षातील अमावास्येला (Diwali 2022 Muhurat) दिवाळी हा सण साजरा केला जातो. देशभरात दिवाळी मोठ्या उत्साहात आणि थाटामाटात साजरी केली जाते. दिवाळीच्या दिवशी सर्वत्र दिवे लावून प्राकाशपर्व आणि आनंद साजरा केला जातो. या दिवाळी सोमवारी 24 ऑक्टोबर रोजी (Laxmi Puja Date and Time) आहे. दिवाळीच्या रात्री लोक देवी लक्ष्मीला प्रसन्न करण्यासाठी पूजा करतात. यासोबतच विघ्नहर्ता श्री गणेशाचीही पूजा (Diwali Puja Muhurat for home) केली जाते. दिवाळीच्या दिवशी कोणत्या दिशेला बसून लक्ष्मीची पूजा करणे शुभ असते हे जाणून घेऊया.Also Read - Lakshmi Puja Vidhi In Marathi: दिवाळीला अशी करा देवी लक्ष्मीची पूजा, आधीच तयार ठेवा हे साहित्य

कोणत्या दिशेला बसून करावी पूजा

ज्योतिषाचार्यांच्या मते दिवाळीच्या योग्य दिशेला बसून लक्ष्मी पूजा करण्याला खूप महत्त्व आहे. त्यासाठी योग्य दिशा कोणती हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. कारण पूजेमध्ये दिशेचा खूप प्रभाव असतो. दिवाळीला देवी लक्ष्मीची पूजा करताना नेहमी घराच्या उत्तर किंवा पूर्व दिशेला बसावे. यातही पूजेसाठी उत्तर दिशेची निवड केल्यास ते अधिक शुभ मानले जाते.

देवी लक्ष्मी पूजा विधी (Lakshmi Puja Vidhi)

दिवाळीच्या दिवशी विधिपूर्वक महालक्ष्मीची पूजा करण्या खूप महत्त्व आहे. त्यामुळे तुम्हाला योग्य पूजा विधी माहिती असणे आवश्यक आहे. दिवाळीच्या दिवशी सायंकाळी चौरंगावर लाल किंवा पिवळे वस्त्र अंथरावे त्यावर देवी लक्ष्मी आणि श्री गणेश यांच्या मुर्ती प्रतिष्ठापित कराव्या. तसेच श्री यंत्रासह सर्व देवतांची स्थापना करावी. चौरंगावर पाण्याने भरलेल्या कलशाची स्थापना करावी. श्री गणेशाला दुर्वा अर्पण करा आणि देवी लक्ष्मी व श्री गणेशाचे तिलक लावावा. यानतंर देवाला फळे, फुले आणि मिठाई अर्पण करा. पूजेनंतर देवी लक्ष्मी आणि श्री गणेशाची आरती करा.

लक्ष्मी पूजेचा शुभ मुहूर्त (Lakshmi Puja Shubh Muhurta)

यंदा कार्तिक अमावस्या 24 ऑक्टोबर 06:03 रोजी सायंकाळी वाजता सुरु होईल आणि 25 ऑक्टोबर 2022 दुपारी 02:44 वाजता संपेल. त्यामुळे 24 ऑक्टोबर रोजी दिवाळी सजारी केली जाणार आहे. देवी लक्ष्मीची पूजा करण्यासाठी शुभ मुहूर्त 24 ऑक्टोबरला सायंकाळी 06:53 ते 08:16 पर्यंत आहे. यंदा देवी लक्ष्मीची पूजा करण्यासाठी 1 तास 21 मिनिटांचा अवधी आहे.

