Diwali Padwa 2022 Wishes In Marathi: लक्ष्मीपूजनाच्या दुसऱ्या दिवशी पाडवा हा सण साजरा केला जातो. कार्तिक शुक्ल प्रतिपदेला बलिप्रतिपदा असे म्हणतात आणि याच दिवशी पाडवा असतो. हा सण पती-पत्नीमधील प्रेमाच्या (Husband -wife love) प्रतिक आहे. पती-पत्नीच्या नात्यातील प्रेम वाढावं आणि नातं (Diwali Padwa Shubhechha in Marathi) आणखी घट्ट व्हावं यासाठी पाडवा साजरा केला जातो. या दिवशी पत्नी पतीला (Diwali Padwa Status in Marathi) ओवाळते आणि त्याच्या दिर्घआयुष्यासाठी प्रार्थना करते आणि पती आपल्या पत्नीला सुंदर भेटवस्तू देऊन या सणांच आनंद वाढवतो. यंदा 26 ऑक्टोबर रोजी (Happy Diwali Padwa 2022) दिवाळी पाडवा साजरा केला जात आहे. या निमित्ताने तुम्ही तुमची शुभेच्छा देऊन या सणाचा आनंद वाढवू शकता.Also Read - भाऊबीजेच्या मराठी शुभेच्छा संदेश - Bhaubeej 2022 Wishes In Marathi

साडेतीन मुहूर्ताचे वलय आहे पवित्र पाडवा

उत्तम दिनाचे महात्म्य आहे सुखद ठरो पाडवा!

त्यात असू दे अवीट आपल्या नात्याचा गोडवा!

दिवाळी पाडव्याच्या प्रेमपूर्वक शुभेच्छा!

नवा सुगंध, नवा ध्यास, नव्या रांगोळीची नवी आरास,

स्वप्नातले रंग नवे, आकाशातले असंख्य दिवे,

दिवाळी पाडवाच्या लक्ष लक्ष हार्दिक शुभेच्छा!

पणतीतल्या दिव्याच्या तेजाने लख्ख पाडवा,

पती-पत्नीच्या नात्यातील वाढवण्यास गोडवा,

उटण्याचा मंत्रमुग्ध सुगंध घेऊन आला पाडवा,

दिवाळी पाडव्याच्या आपणास हार्दिक शुभेच्छा!

तेजोमय झाला आजचा प्रकाश, जुना कालचा काळोख,

सारे रोजचे तरीही भासे नवा सहवास,

सोन्यासारख्या नात्यासाठी हा पाडवा खास,

दिवाळी पाडव्याच्या खूप खूप शुभेच्छा!

असेच दिवे जळत राहो,

मनाशी मने जुळत राहो,

सुख समृद्धि दारी येवो,

लक्ष्मी घरी नांदत राहो,

दिवाळी पाडव्याच्या खूप खूप शुभेच्छा!

चिमूटभर माती म्हणे मी होईन पणती,

टीचभर कापूस म्हणे मी होईन वाती

थेंबभर तेल म्हणे मी होईन साथी

ठिणगी पेटताच फुलतील नव्या ज्योती

अशीच यासारखी फुलत जावी आपली नाती!

दिपावली पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!

आभाळी सजला मोतीयांचा चुरा,

दारी दिव्यांचा सोनेरी सडा,

गंध गहिरा दरवळला उटण्याचा,

आला सण आनंद लुटण्याचा

दिवाळी पाडव्याच्या खूप खूप शुभेच्छा

सर्वत्र प्रेमाचा सुगंध पसरला

आनंदाचा दिवस आला

देवाकडे माझी एकच प्रार्थना,

सुख-समृद्धी लाभू हे तुम्हाला,

तुम्हाला दिवाळी पाडव्याच्या शुभेच्छा!