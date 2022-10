Diwali Tips for Kids : दिवाळी (Diwali 2022) हा दिव्यांचा, प्रकाशाचा उत्सव आहे. या काळात घरांसह, रस्ते बाजारपेठा उजळून निघतात. लहान मुलांना तर हा सण खुप आवडतो. कारण नवीन कपडे, दिवाळीत शाळेला मिळणाऱ्या सुट्ट्या, घरात तयार केली जाणारे गोडाचे पदार्थ हे तर लहान मुलांना आवडते. यासोबतच दिवाळी फटाके (diwali crackers) देखील फोडले जातात. लहान मुलांना तर याचे आकर्षण असते. मात्र असे करताना दुर्घटना होण्याची देखील शक्यता असते. म्हणूनच आपण आपल्या कुटुंबाच्या सुरक्षिततेची देखील पूर्ण काळजी घेणे आवश्यक आहे. आज आपण फटाके फोडताना लहान मुलांची (Kids care tips in diwali)कशी काळजी घेतली पाहिजे याविषयीच जाणून घेणार आहोत. काही खास टिप्स जाणून घेतल्या तर तुम्हालाही धोका टाळता येऊ शकतो. यामुळे तुमची दिवाळी ही सुरक्षित (Safe diwali) आणि आनंदा साजरी होईल.Also Read - Dhantrayodashi Wishes in Marathi : धनत्रयोदशीला आपल्या प्रियजनांना द्या मराठीतून शुभेच्छा, पाठवा हे खास संदेश!

मुलांसोबत राहा

लहान मुले जेव्हा फटाके जाळतात तेव्हा त्यांच्यासोबत मोठी व्यक्ती असणे अत्यंत आवश्यक असते. मुलांना कधीही स्वतःहून फटाके लावू देऊ नका. बहुतांश घटनांमध्ये अपघातांचे मुख्य कारण पालकांचा निष्काळजीपणा हे असतो. मुलं तुमच्या नकळत देखील फटाके घेऊन फोडू शकतात. यामुळे अशा ठिकाणी फटाके ठेवा जिथे ते पोहोचू शकणार नाहीत. त्यांना हवे तेव्हा तुम्हीच त्यांना फटाके द्यावेत आणि त्यांच्यासोबत राहावे. Also Read - Diwali 2022: दिवाळीच्या दिवशी झाडू खरेदी करणे का मानले जाते शुभ? जाणून घ्या याचे महत्त्व

हातात फटाके फोडू देऊ नका

काही मुले हाताने फटाके लावतात आणि त्यानंतर फेकून देतात. यामुळे त्यांना आणि इतरांना दुखापत होण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणात वाढते. कधी फटाका हातातच फुटतो, कधी लहान मुले तो फेकतात तर इतरांनाही इजा होऊ शकते. त्यामुळे फटाके नेहमी जमिनीवर ठेवूनच जाळावेत. Also Read - Health Tips In Diwali: डोळ्यांसाठी घातक ठरते फटाक्यांचं प्रदूषण, यंदाच्या दिवाळीत घ्या अशी काळजी

मोकळ्या जागेत फटाके फोडा

अनेक वेळा लोक कमी जागांमध्ये फटाके पेटवतात, त्यामुळे अपघाताची शक्यता खूप वाढते. एखाद्याच्या घराचा रस्ता लहान असेल तर तेथे फटाके वाजवू नका. यामुळे फटाके कोणाच्या तरी घरावर, विजेच्या खांबावर किंवा वायरला लागून मोठे नुकसान होऊ शकते. मोकळ्या मैदानात किंवा उद्यानात फटाके फोटावेत.

छोटे फटाके द्या

लहान मुलांना फक्त सुरसुरी, झाड, चक्री हेच फटाके त्यांना द्यावेत. त्यांना कधीही जास्त आवाजाचे किंवा बॉम्ब फोडू देऊ नका.

मुलांना मासिच देऊ नका

फटाके फोडत असताना मुले अनेकदा हातात माचिस किंवा मेणबत्ती हातात ठेवतात. पण तुम्ही त्यांना हे सर्व देऊ नका. काहीवेळा मुलं हे नकळत मेणबत्ती फटाके ठेवलेल्या ठिकाणी घेऊन जातात आणि मग मोठी दुर्घटना होऊ शकते. यामुळे मुलांना मोजकेच फटाके द्यावेत.

सुती कपडे

लहान मुलं फटाके फोडत असतील तेव्हा त्यांना सुती कपडे घालायला द्यावेत. कारण सिंथेटिक कपडे हे वेगाने आग पकडतात. तुम्ही मुलांना कितीही नाही म्हटले तरी ते फटाके फोडण्याचा हट्ट करतातच. अशा वेळी चुकून एखादी दुर्घटना घडली तर मुलांना इजा होऊ शकते.