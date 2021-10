मुंबई: थंडीच्या मोसमात गरम जिलेबीची (Jalebi ) मजा काही औरच असते. सध्या सणांचा काळ सुरू आहे. सण असो की उत्सव आनंद साजरा करण्यासाठी जिलेबीचा वापर केला जातो. जिलेबी अनेक ठिकाणी दुधासोबत (Jalebi with Milk) खाल्ली जाते. दुधासोबत जिलेबी खाणे आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर (Benefits of Jalebi with Milk) मानले जाते. आज आम्ही तुम्हाला दूध आणि जिलेबी एकत्र खाण्याचे काही फायदे सांगणार आहोत. (Doodh Jilebi Khanyache Fayde: Consume milk and jilebi in winter, there will be amazing benefits)

दूध आणि जलेबी खाण्याचे फायदे (Benefits of eating milk and jalebi)

तणाव कमी होतो : दुधासोबत जिलेबीचे सेवन केल्याने तणाव दूर होण्यास मदत होते. तज्ञांच्या मते हे एकत्र खाल्ल्याने एकाग्रता शक्ती वाढते. हे तणाव संप्रेरक कमी करण्यास मदत करते.

श्वसनाचे आजार होतात दूर : दुधात जिलेबी घालून खाल्ल्याने श्वसनाच्या आजारापासून आराम मिळतो. दम्याच्या रुग्णांनी याचे सेवन करणे फायदेशीर ठरू शकते.

वजन वाढवते : जिलेबीमध्ये कॅलरीजचे प्रमाण खूप जास्त असते. अशा स्थितीत ज्यांना जाड व्हायचे आहे त्यांनी दूध आणि जलेबीचे सेवन करावे. यामुळे वजन वाढण्यास मदत होते.

मायग्रेनमध्ये फायदेशीर : दुधासोबत जलेबी खाल्याने डोकेदुखीपासून आराम मिळतो. तज्ञांच्या मते दूध आणि जलेबी मायग्रेनचा त्रास कमी करण्यास देखील मदत करते. अशा परिस्थितीत जर तुम्ही डोकेदुखीच्या समस्येने त्रस्त असाल तर तुम्ही तुमच्या दैनंदिन आहारात जिलेबी आणि दूधाचा समावेश करू शकता. (Doodh Jilebi Khanyache Fayde: Consume milk and jilebi in winter, there will be amazing benefits)

(डिस्केलमर: लेखात दिलेला सल्ला फक्त सामान्य माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही.)