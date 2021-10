मुंबई: अनेकांना साउथ इंडियन फूड (south indian food) खायला आवडतात. दक्षिण भारतीय खाद्यपदार्थांमध्ये विविध प्रकारच्या गोष्टींचा समावेश असतो. त्यापैकी बरेच पदार्थ आरोग्यासाठी चांगले असतात. डोसा (Dosa) हे दक्षिणेतील एक प्रसिद्ध खाद्यपदार्थांपैकी एक आहे. डोसा अनेक प्रकारे बनवला जातो. ही एक अशी डिश आहे की जी खायला चविष्ट असण्यासोबतच आरोग्यासाठी देखील खूप फायदेशीर (Dosa benefits) आहे. आजच्या या लेखात डोसा खाण्याच्या फायद्यांबद्दल (Dosa Khanyache Fayde) जाणून घेऊया… (Dosa Khanyache Fayde: Fill your stomach with dosa, you will be surprised to know the benefits)

सहज पचतो (Easily digest) : डोसा बनवण्यासाठी तांदूळ आणि उडीद डाळीचा वापर केला जातो. यानंतर त्यात यीस्ट टाकले ​​जाते. ज्यामुळे ते तुम्हाला हेवी वाटत नाही आणि सहज पचन होते.

कार्बोहायड्रेट्सचा उत्तम स्रोत (source of carbohydrates) : डोसा कार्बोहायड्रेट्सने समृद्ध असतो. तुम्हाला झटपट ऊर्जा देणारा हा एक अन्न पदार्थ आहे.

प्रोटीन्सने असतो भरपूर (proteins rich food) : डोसा बनवण्यासाठी उडदाची डाळ वापरली जाते. जी प्रोटीनचा चांगला स्रोत मानला जाते. याचे सेवन केल्याने तुमचे पोट दीर्घकाळ भरलेले राहते.

मिनरल्सनी समृद्ध (Minerals Rich food) : डोसामध्ये लोह आणि कॅल्शियमसारखी मिनरल्स मुबलक प्रमाणात आढळतात. डोसामध्ये व्हिटॅमिन सी देखील मुबलक प्रमाणात आढळते. ((Dosa Khanyache Fayde: Fill your stomach with dosa, you will be surprised to know the benefits))