नवी दिल्ली : संपूर्ण जग कोरोनाच्या (Coronavirus) विळख्यामध्ये अडकले आहे. कोरोनामुळे (Covid-19) अजूनही अनेक देशांमध्ये भितीचे वातावरण आहे. कोरोनावर मात करण्यासाठी सर्व देशांकडून लस काढण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. अशामध्ये भारताच्या DRDOने तयार केलेल्या कोरोनावरील औषधाला गेल्या आठवड्यात सरकारने (Government of India) मंजुरी दिली. आता हे औषध आजपासून बाजारात उपलब्ध झाले आहे. कंपनीकडून खुल्या बाजारत ही औषध विक्रीसाठी पाठवण्यात आली आहेत. 10 हजार पाकिटं बाजारामध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आली आहेत. Also Read - कोरोनावरील औषध 2DG चं मुल्य ठरलं, तुम्हाला या किंमतीत मिळणार 1 पाऊच

The second batch of 10,000 sachets of DRDO-developed 2DG drug to be issued tomorrow by Dr. Reddy’s Lab. The drug would be available commercially now: DRDO officials pic.twitter.com/xcdF4X4t0o Also Read - धक्कादायक! व्हाईट फंगस अधिक धोकादायक, संक्रमणामुळं महिलेच्या आतड्याला पडलं छिद्र

— ANI (@ANI) May 26, 2021 Also Read - देशात 30 जूनपर्यंत लॉकडाऊनचे कडक निर्बंध लागू, केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे आदेश