मुंबई : चहा (Tea) अनेक लोकांना अत्यंत प्रिय असतो. अनेक लोक एका दिवसात अनेक वेळा चहा पितात. काही जणांना तर जेवणानंतरही लगेच चहा पिण्याची सवय असते. मात्र, तुम्हाला हे माहित आहे का की जेवणानंतर लगेच चहा पिणे (Drinking Tea After Meal) आपल्यासाठी किती धोकादायक ठरू शकते? आज आम्ही तुम्हाला जेवणानंतर चहा पिण्याच्या काही नुकसानिविषयी सांगणार आहोत. चला जाणून घेऊया.

जेवणानंतर चहा प्यावा का? (Should I drink tea after a meal?)

जेवणानंतर चहा (Tea After Meal) कधीही पिऊ नये. असे करणे आरोग्यासाठी अत्यंत हानिकारक मानले जाते. चाहामध्ये कॅफिन असते जे शरीरात कोर्टिसोल किंवा स्टिरॉइड हॉर्मोन रिलीज रिलीज करते. यामुळे पचनक्रियेवर परिणाम होतो. यामुळे अॅसिडिटी, गॅस, बद्धकोष्ठता आणि आरोग्यासंबंधीत अनेक समस्या उद्भवू शकतात.

जेवणानंतर चहा पिण्याचे तोटे (Disadvantages of drinking tea After Meal)

हृदयावर होतो परिणाम (Affects the heart) : जेवण झाल्यावर चहा प्यायल्याने तुमचे हृदय कमकुवत होऊ शकते. एका संशोधनानुसार दुपारचे जेवण आणि रात्रीचे जेवणानंतर चहा प्यायल्याने हृदयासंबंधीत विकार उद्भवू शकतात.

रक्तदाब वाढतो (Blood pressure rises) : चहामध्ये कॅफीन असते. त्यामुळे जेवणानंतर चहा प्यायल्याने बीपीचा धोका वाढू शकतो.

पचनक्रियेवर होतो परिणाम (Affects digestion) : जेवण झाल्यावर चहाचे सेवन केल्याने पचनसंस्था किंवा पोटाशी संबंधित आजारही उद्भवू शकतात. चहामध्ये अॅसिडिक गुणधर्म असतात. त्यामुळे शरीरात अॅसिडचे प्रमाण वाढते. यामुळे पचनक्रिया मंदावते

रक्ताचा अभाव होऊ शकतो (Lack of blood) : जेवणानंतर चहा प्यायल्याने शरीराची अन्नातून आयर्न शोषून घेण्याची क्षमता कमी होते. यामुळे रक्तामध्ये हिमोग्लोबिनची कमतरता निर्मान होते आणि त्यामुळे अॅनिमियाची समस्या उद्भवू शकते.