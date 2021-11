मुंबई : हिवाळ्यात बहुतेक लोक सुका मेवा (Suka Meva) अधिक प्रमाणात खाऊ लागतात. काही लोक ड्रायफ्रुट्सने (Dry Fruits)बनवलेले विविध पदार्थांचे सेवन करतात. परंतु तुम्हाला हे माहित आहे का की जर ड्रायफ्रुट्सचे योग्य प्रकारे सेवन (kase karave Dry Fruits che sevan) केले नाही तर त्याचा तुम्हाला फायदा होण्याऐवजी नुकसान होऊ शकते. ड्राय फ्रुट्स जास्त प्रमाणात खाण्याचे (Dry Fruits khanyache nuksan) अनेक तोटे आहेत. (Dry Fruits Side Effects: Do not consume dry fruits like this in winter, it will have Side effects on health)Also Read - World No Tobacco Day : आज जागतिक तंबाखू निषेध दिन, असं सोडा धुम्रपानाचं व्यसन

पोटाच्या समस्या (Stomach problems) : सुका मेवा फायबरचा चांगला स्रोत आहे. परंतु तो जास्त प्रमाणात खाल्ल्याने पोटात गॅसची समस्या होऊ शकते. त्यामुळे बद्धकोष्ठता किंवा कधी कधी जुलाबाची समस्याही उद्भवते. सुका मेव्याचे सेवन कमी प्रमाणातच करावे जेणेकरुन पोटाचा त्रास वाढणार नाही.

वजन वाढते (Weight gain) : नियमित आहारात ड्रायफ्रुट्सचा प्रमाणात समावेश केल्यास वजन संतुलित राहते. पण जर तुम्ही ड्रायफ्रुट्स जास्त प्रमाणात खाल्ले तर त्यामुळे तुमचे वजन वाढू शकते.

शुगर लेव्हल वाढते (Sugar level rise) : ड्रायफ्रुट्समध्ये नैसर्गिक साखर असते. परंतु जर सुक्या मेव्याच्या अतिसेवनामुळे त्यामध्ये असलेले फ्रक्टोज शरीरात जास्त झाले तर साखरेची पातळी वाढू शकते.

अपचन होते (occurs Indigestion) : सुक्या मेव्याच्या अतिसेवनामुळे पचनसंस्थेवर परिणाम होतो. यामुळे अपचन, उलट्या आणि पोटदुखीचा त्रास होऊ शकतो. त्यामुळे सुका मेवा नेहमी प्रमाणात खावा. (Dry Fruits Side Effects: Do not consume dry fruits like this in winter, it will have Side effects on health)