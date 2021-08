मुंबई : आज श्रावणातील दुसरी मंगळागौर पूजा आहे. श्रावण महिना (Shravan Month) म्हटलं की डोळ्यासमोर उभं राहतं हिरवा शालू पांघरलेल्या निसर्गाचं चित्र. हा महिना भगवान शंकरला अतिशय प्रिय असतो. त्यामुळे या महिन्यातील प्रत्येक सोमावारी ( (Shravan Somwar) महादेवाच्या पूजेला अतिशय महत्त्व असते. श्रावणातील सोमवारी महादेवाची पूजा केल्याने मनातील सर्व इच्छा पूर्ण होतात अशी मान्यता आहे. श्रावण महिना जेवढा महादेवाला प्रिय आहे तेवढाच मंगळागौरी पूजेसाठी (Mangala Gauri Pooja) म्हणजेच माता पार्वतीच्या पूजेसाठी देखील महत्त्वाचा असतो. श्रावणात सोमवारप्रमाणेच मंगळवारलाही विशेष महत्त्व आहे.Also Read - Mangala Gauri Pooja: कधी आहे दुसरी मंगळागौरी; जाणून घ्या व्रताचे महत्व आणि पूजा विधी

मंगळागौरी पूजनाचे महत्त्व (Importance of Mangalagauri worship)

श्रावणात (Shravan) सोमवारी भगवान शंकराची पूजा केली जाते तर मंगळवार (Shravan Mangalwar) हा देवी पार्वतीचा दिवस मानला जातो. मंगळागौर ही पारंपरिक सौभाग्यदायी देवता मानली जाते. या दिवशी मंगळागौरी म्हणजे पार्वतीचं पूजन केलं जातं. श्रावण महिन्यातील प्रत्येक मंगळवारी मंगळागौरी व्रत ठेवले जाते. या दिवशी माता गौरीची पूजा केल्याने वैवाहिक (Newly Married Women) जीवनात अखंड सौभाग्य प्राप्त होते (Mangala Gauri Importance) अशी मान्यता आहे. 17 ऑगस्ट रोजी श्रावणातील दूसरा मंगळवार आहे. यानिमित्ताने जाणून घेऊयात मंगळागौरीचे व्रत, कथा आणि महत्त्व… Also Read - Nag Panchami 2021: नागपंचमी कशी साजरी करावी, घ्या जाणून योग्य पद्धत!

मंगळागौरीचं व्रत (Mangala Gauri Vrat)

मंगळागौरी व्रताचे विशेष नियम आहेत. हा उपवास करणाऱ्या व्यक्तीला सूर्योदयापूर्वी जागे व्हावे लागते. यानंतर प्रातविधी आटोपून आंघोळ करा आणि स्वच्छ कपडे परिधान करावे. यानंतर पाटावर गौरीचा फोटो किंवा मूर्तीची स्थापना करावी आणि शेजारी शिव लिंग, समोर कणकेचे दिवे अशी आरास सजवावी. त्यानंतर व्रताचा संकल्प घ्यावा. पूजा करताना सर्वातआधी विघ्नहर्ता गणपतीची पूजा केली करावी. यानंतर षोडशोपचार पूजा करताना अखंड सौभाग्य प्राप्ती आणि सर्व मनोकामना पूर्ण करण्यासाठी देवीकडे प्रार्थना करावी. Also Read - Nag Panchami 2021: नाग पंचमीच्या दिवशी करा 'हे' उपाय, आयुष्यात कधीच वाटणार नाही सापाची भीती

पूजेत हे करा अर्पण (Do this in Mangala Gauri worship)

मंगळागौरीला विविध पत्री आणि फुलं वाहावी आणि तांदूळ, पांढरे तीळ, जिरे, मुगाची डाळ अशा धान्यांची मूठ अर्पण करावी. त्यानंतर मंगळागौरीची कहाणी वाचावी आणि नैवेद्य अर्पण करावा. मंगळागौरीची 16 दिव्यांनी आरती करावी. महिलांसाठी हा सण खास असतो. लग्नानंतर सलग 5 वर्षे मंमंगळागौरीचं व्रत करण्याची प्रथा आहे.