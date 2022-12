Vegetable In Winter : हिवाळ्यात नक्की खा ही भाजी, हंगामी आजारांपासून मिळेल आराम

Vegetable In Winter : आले आरोग्यासाठी फायदेशीर असते हे तुम्हाला माहिती असेलच, परंतु हिवाळ्यात ते खाण्याचे अनेक फायदे आहेत. आल्याच्या सेवनाने अनेक हंगामी आजार दूर ठेवता येऊ शकतात.

Vegetable In Winter : हिवाळ्यात आल्याचा वापर मोठ्या प्रमाणात प्रमाणात केला जातो. आले आरोग्यासाठी तर अतिशय लाभदायक (Health tips in Marathi) ठरतेच शिवाय याच्या सेवनाने हिवाळ्यात होणार्‍या समस्या देखील दूर करता येऊ (Winter Health Tips) शकतात. त्यामुळे हिवाळ्यात आले शरीरासाठी खूप उपयुक्त ठरू शकते. परंतु आल्याच्या सेवनाने कोणत्या समस्या दूर होऊ (Benefits of ginger) शकतात हे तुम्हाला माहित आहे का? आजचा लेख याच विषयावर आहे. आज या लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेऊया (Benefits of ginger in winter) आले आरोग्याशी संबंधित कोणती समस्या दूर करू शकते आणि त्याचे फायदे.

हिवाळ्यात आले खाण्याचे फायदे (Benefits of ginger in winter)

आल्याच्या सेवनाने पचनाच्या समस्येवर मात करता येते. जेवणानंतर ताकामध्ये चिमूटभर सुंठ मिसळून सेवन करा. असे केल्याने पचनाच्या समस्येपासून आराम मिळू शकतो.

घशात दुखणे आणि जळजळ होत असल्यास अद्रक बारीक करून त्याचा रस काढा आणि अर्धा ग्लास पाण्यात उकळून त्याचे सेवन करा. असे केल्याने घशाची समस्या दूर होऊ शकते.

पोट फुगणे कमी करायचे असेल तर एका ग्लास पाण्यात आले पावडर टाकून मंद आचेवर उकळा. त्यानंतर ते पाणी गाळून प्या. असे केल्याने पोट फुगण्याची समस्या दूर होऊ शकते.

तुम्ही फॅटी लिव्हरशी संबंधित समस्यांनी त्रस्त असाल तर आले बारीक करून त्यात जिरे, धणे आणि बडीशेप घालून सेवन करा. जेवणानंतर हे मिश्रण सेवन करावे. असे केल्याने फॅटी लिव्हरशी संबंधित समस्या दूर होऊ शकते.

भूक न लागण्याच्या समस्येवर मात करण्यासाठी आल्याच्या रसामध्ये एक चमचा मध आणि 5 थेंब लिंबाचा रस घालून त्याचे सेवन करा. असे केल्याने तुमची समस्या दूर होऊ शकते.

(टीप : लेखात दिलेला सल्ला ही सामान्य आणि उपलब्ध माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्यावा)