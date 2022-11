Eggs Benefits In Winter: हिवाळ्यात रोज अवश्य खावेत उकडलेले अंडे, पण का?

Eggs Benefits In Winter: हिवाळ्यात अंड्याचे सेवन आरोग्यासाठी फायदेशीर मानले जाते. अंड्यांमध्ये प्रोटीन मोठ्या प्रमाणात असतात. थंडीच्या दिवसात आपल्या शरीराचे तापमान खूप कमी होते. अशा परिस्थितीत आपण आपल्या आहारात आरोग्यदायी गोष्टींचा समावेश केला पाहिजे.

हिवाळ्यात रोज अवश्य खावेत उकडलेले अंडे, जाणून घ्या महत्त्वाचे कारण

Eggs Benefits In Winter: अंडी (Eggs) हा प्रोटीनचा सर्वात मोठा स्त्रोत आहे. अंडी अनेक गोष्टींमध्ये मिसळून खाऊ शकतात. याशिवाय अनेक प्रकारचे पदार्थ यापासून तयार करता येतात. उकडलेल्या अंड्यांमध्ये हेल्दी फॅट (Eggs benefits) असतात, जे वजन वाढू देत नाही. याशिवाय प्रोटीन मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे शरीरातील तुटलेल्या पेशींची दुरुस्ती करण्यासाठी याचा उपयोग होतो. अंड्यातील पिवळ्या बलकामध्ये असलेले व्हिटॅमिन डी सर्दी आणि फ्लूपासून (Eggs in winter) बचाव करण्यासाठी उपयुक्त आहे. रोज उकडलेले अंडे खाल्ल्याने रोगप्रतिकारशक्ती (Eggs for immunity) वाढते. अंडी शरीराला खूप लवकर ऊर्जा पुरवतात. अंड्याचे सेवन त्वचा, डोळे आणि केसांसाठीही फायदेशीर आहे. याच कारणामुळे हिवाळ्यात उकडलेले अंडे खाणे हे खूप फायदेशीर ठरते. आज आपण त्याचे फायदे जाणून घेणार आहोत.

इम्यूनिटी

रोज एक उकडलेले अंडे खाल्ल्याने रोगप्रतिकार शक्ती मजबूत करता येते. अंड्यांमध्ये असलेले अँटी-ऑक्सिडंट्स, व्हिटॅमिन, प्रोटीन आणि अनेक पोषक घटक रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यास मदत करतात.

हिवाळा

थंडीच्या दिवसात सर्दीची समस्या ही सर्वसामान्य समस्यांपैकी एक आहे. हिवाळ्यात रोज अंडी खाल्ल्याने सर्दी टाळता येते. कारण अंड्यामुळे शरीराला उबदार ठेवता येते.

ब्रेन पॉवर

दररोज अंड्याचे सेवन केल्याने स्मरणशक्ती वाढण्यास मदत होते. अंड्यांमध्ये असलेले ओमेगा-3, व्हिटॅमिन्स आणि फॅटी अ‍ॅसिड मेंदूला तीक्ष्ण करण्यास मदत करतात.

लोह

जर तुमच्या शरीरात लोहाची कमतरता असेल तर अंडी तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतात. कारण अंडी केवळ प्रोटीनच नाही तर लोहाचाही चांगला स्रोत मानला जातो. अंड्याच्या सेवनाने लोहाची कमतरता दूर करता येते.

हृदयाचे आरोग्य

अंड्यामध्ये भरपूर कोलेस्टेरॉल असते परंतु ते डायटरी कोलेस्टेरॉल असल्याने ते हृदयाच्या आरोग्यासाठी हानिकारक नसते. त्यामुळे बॅड कोलेस्ट्रॉल वाढत नाही. यामुळेच अंड्यांमुळे हृदयाचे आरोग्य चांगले राहते.

गर्भवती महिलांसाठी फायदेशीर

गर्भवती महिलांसाठी अंडी खूप फायदेशीर असतात. गर्भधारणेदरम्यान अंडी हे आरोग्यदायी फूड आहे. हे गर्भाच्या शारीरिक आणि मानसिक विकासास मदत करते. याशिवाय शरीराला आवश्यक पोषक तत्वांचा पुरवठा होतो. म्हणूनच डॉक्टर या काळात अंडी खाण्याचा सल्ला देतात.

