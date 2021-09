मुंबई : वेलचीचा (Elaichi) वापर जेवणात केला जातो. अन्नाची चव वाढवण्याबरोबरच वेलची (Cardamom) आरोग्यासाठी देखील खूप फायदेशीर ठरते. वेलचीचा (Velchi) समावेश अन्नामध्ये करण्यासोबत तुम्ही त्याचे पाणी (Elaichiche paani) देखील पिऊ शकता. वेलचीचे पाणी (Velchiche paani) रोज प्यायल्याने आरोग्याला अनेक फायदे होतात. त्यामुळे वेलचीचे पाणी (Cardamom water) कसे तयार करावे आणि त्याचे फायदे कोणते ते जाणून घेऊया… (Elaichi Paani Pinyache Fayde: Drink a glass of cardamom water after dinner; There will be miraculous benefits)

वेलचीचे पाणी कसे बनवावे (How to make cardamom water)

सर्वप्रथम एका लिटर पाण्यात 5 वेलची सोलून रात्रभर भिजवत ठेवा.

सकाळी हे पाणी कोमट करून प्या.

हे पाणी तुम्ही दिवसातून 2 ते 3 वेळा पिऊ शकता.

वेलचीचे पाणी पिण्याचे फायदे (Benefits of drinking cardamom water)

कोलेस्टेरॉल नियंत्रित राहतो : वेलचीमध्ये फायबरचे प्रमाण जास्त असल्याने ते कोलेस्टेरॉलची पातळी नियंत्रित करण्यास मदत करते. यामुळे शरीरात रक्ताच्या गुठळ्या तयार होण्याचा धोका कमी होतो.

शुगर लेव्हल नियंत्रित राहते : वेलचीचे पाणी प्यायल्याने रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणात राहते. त्यामुळे मधुमेहाच्या रुग्णांनी त्याचे सेवन करणे फायदेशीर ठरू शकते.

पचन सुधारते: नियमित वेलचीचे पाणी प्यायल्याने पचनसंस्था मजबूत होते. त्यामुळे पोटाशी संबंधित समस्या दूर होतात. यामुळे अनेक आजारांपासून तुमचा बचाव होतो.

वजन नियंत्रित राहते : पोषक, अँटी-ऑक्सिडंट गुणधर्मांमुळे वेलचीचे पाणी शरीरावर जमा होणारी अतिरिक्त चरबी कमी करण्यास मदत करते. यामुळे नियमित वेलचीच्या पाण्याचे सेवन केल्यास तुमचे वजन नियंत्रणात राहते.

(डिस्क्लेमर : लेखात दिलेला सल्ला ही सामान्य माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही.)