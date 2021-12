मुंबई : कोरोनाच्या (coronavirus) नव्या प्रकाराने (new Variant) जगभर दहशत निर्माण झाली आहे. देशासह राज्यात देखील या ओमायक्रॉन व्हेरिएंटने (omicron Variant) प्रवेश केला आहे. महाराष्ट्रात आतापर्यंत ओमायक्रॉनचे 10 रुग्ण आढळून आले आहेत. त्यामुळे प्रशासनाकडून खबरदारीचे उपाय उवलंबले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे (Environment Minister Aditya Thackeray) यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहिलं आहे. केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मांडविया (Mansukh Mandvia) यांना आदित्य ठाकरेंनी पत्र लिहिलं आहे. यात त्यांनी लसीकरणासंदर्भात काही मागण्या केल्या आहेत.Also Read - Breaking News Live Updates: वरळी गॅस दुर्घटनेतील अनाथ बालकाचं पालकत्व शिवसेना स्वीकारणार - महापौर किशोरी पेडणेकर

आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) यांनी लिहिलेल्या पत्रामध्ये केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांकडे (Union Health Minister ) दोन प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत. लसीकरणासाठी (vaccination) किमान वयोमर्यादा 18 वरून 15 वर्षे करावी अशी एक मागणी करण्यात आली आहे. जेणेकरुन महाविद्यालये आणि माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांचं लसीकरण करता येईल. त्याच प्रमाणे आरोग्य कर्मचारी आणि अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना तिसरा डोस देण्यात यावा अशी दुसरी प्रमुख मागणी आदित्य ठाकरे यांनी केली आहे. आदित्य ठाकरे यांनी आरोग्यमंत्री मनसुख मांडविया यांना लिहिलेले हे पत्र आपल्या ट्विटर अकाऊंटवर देखील शेअर केले आहे.

I’ve written to Health Minister (GoI) Shri @mansukhmandviya ji, a few suggestions that have come from various interactions with doctors and those closely observing the covid situation closely, so that we can protect our citizens in the light of newly emerging variants. pic.twitter.com/XZcdXFNOYM

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) December 7, 2021