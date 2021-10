मुंबई : नखांवर नेलपेंट (Nail Paint) लावणे हे आजकाल स्मार्ट दिसण्यासाठी (smart look) एक उपाय बनले आहे. बहुतेक मुली सुंदर (Beautiful) दिसण्यासाठी काही ब्रँडचे नेलपेंट किंवा नेल पॉलिश लावतात. खूप कमी लोकांना माहित असेल की नेल पेंटिंगची ही सवय आपल्यासाठी हानिकारक (Nail Paint Harmful) देखील ठरू शकते (Nail paint Side effects ).Also Read - Sai Tamhankar Photoshoot: सई ताम्हणकरने शेअर केलं नवं फोटोशूट; बोल्ड आणि बिनधास्त लूकची सोशल मीडियावर चर्चा

नखे कमकुवत होतात (Nails Become Weak)

वास्तविक, नेल पेंटच्या अति वापरामुळे नखे कमकुवत होतात. हळूहळू ते क्रॅक होऊ लागतात आणि त्यांची चमक संपते. यासह, नखांवर केलेले नेल पेंटिंग देखील शरीराच्या अंतर्गत भागांचे मोठे नुकसान करते. नेल पेंटचे कोणते दुष्परिणाम आहेत जे आपल्या शरीराला नेल पेंटिंगमुळे भोगावे लागतील हे जाणून घेऊया. (Excessive use of nail paint can be Harmful! This cause bib damage)

खाज येणे (Itching)

नेलपेंटमध्ये फॉर्मलडिहाइड नावाचे रसायन असते, जे संरक्षक म्हणून वापरले जाते. हे रसायन त्वचेच्या संपर्कात आल्यास खाज येऊ शकते.

शरीराच्या मज्जासंस्थेचे नुकसान (Damage to nervous system)

नेल पेंटमध्ये टोल्यून नावाचे रसायन जोडले जाते. हे रसायन आपल्या नखांच्या पेशींद्वारे शरीराच्या इतर पेशींशी संपर्क साधते. त्यानंतर ते केंद्रीय मज्जासंस्थेला हानी पोहोचवू शकते.

फुफ्फुसांवर वाईट परिणाम (effects on lungs)

नखे रंगविण्यासाठी स्पिरिटचा वापर केला जातो, ज्यामुळे फुफ्फुसांवर वाईट परिणाम होतो. जर नेल पॉलिशमध्ये असलेली रसायने तोंड आणि पोटात गेली तर न्यूरो, आतडे आणि श्वसनाच्या समस्या होऊ शकतात.

कोलोरेक्टल कर्करोगाचा धोका (Risk of colorectal cancer)

अॅक्रिलेट्स केमिकलचा वापर नेल पॉलिश तयार करण्यासाठी केला जातो. या रसायनामुळे श्वासोच्छवासाद्वारे आणि त्वचेच्या संपर्कात येण्याने शरीराचे खूप नुकसान होते. यामुळे महिलांना कोलोरेक्टल कर्करोगाचा धोका असतो.

प्लेटलेटची कमतरता (Platelet deficiency)

नेल पॉलिशमध्ये फॉर्मलडिहाइड केमिकल देखील असते. त्याच्या संपर्कात राहिल्याने मायलोइड ल्युकेमियाशी संबंधित समस्या वाढतात म्हणजेच अस्थिमज्जा, लाल रक्तपेशी, पांढऱ्या रक्तपेशी आणि प्लेटलेटची कमतरता.