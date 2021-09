मुंबई : ताप (Fever) आल्यानंतर बरं वाटण्यासाठी आपण पॅरेसिटॅमोलच्या गोळ्या घेतो. यामुळे ताप कमी होते आणि आराम मिळतो. मात्र या औषधांपेक्षा काही नैसर्गिक उपायांनीदेखील (Home Remedies) तापेपासून आराम मिळू शकतो. शरीरातील व्हायरल, बॅक्टेरियल इंफेक्शनला शरीरानेच विरोध केल्यानंतर ताप येतो. औषधी गोळ्यांमुळे आपल्याला आराम मिळतो मात्र त्यामुळे आरोग्यावर दुष्परिणाम होण्याचा किंवा साईड इफेक्टसचा धोकाही असतो. त्यामुळे काही नैसर्गिक उपयांमुळे (Fever Home Remedies) देखील तापेवर नियंत्रण मिळवता येऊ शकते. (Fever Home Remedies In Marathi: four Natural Remedies for Fever; Get immediate relief from Fever )

हळद (Turmeric) : हळदीमुळे ताप, कफ, घशातील खवखव कमी करण्यास मदत होते. हळदीमध्ये क्युरक्युमिन घटक मुबलक प्रमाणात असतात. यामधील अ‍ॅन्टी व्हायरल आणि अ‍ॅन्टी बॅक्टेरियल गुणधर्म शरीराची रोगप्रतिकार क्षमता सुधारण्यास मदत करतात. ग्लासभर गरम दूधात हळद मिसळून प्यायल्याने आराम मिळतो. मीठ, हळद आणि मधाचं चाटण देखील तापेवर उपयुक्त ठरते.

तुळस (Basil) : तुळशीची पानं चघळल्याने फ्लू, ताप कमी होण्यास मदत होते. तुळशीमध्ये अ‍ॅन्टीऑक्सिडंट, दाहशामक आणि इंफेक्शनशी सामना करण्याची क्षमता आहे. या आरोग्यवर्धक गुणधर्मामुळे तापेत शारीराला व्हायरल इंफेक्शनसोबत लढण्याची क्षमता सुधारण्यास मदत होते.

आलं (Ginger) : आलं देखील हळदीप्रमाणेच अ‍ॅन्टी बॅक्टेरियल आहे. मधात बुडवलेला आल्याचा तुकडा चघळणं आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरते. यामुळे नैसर्गिकरित्या तापाशी सामना केला जाऊ शकतो.

लसूण (Garlic) : 2-3 लसणाच्या पाकळ्या चघळल्यास ताप कमी होण्यास मदत होते. लसणामध्ये डायफोरेटिक (diaphoretic) गुणधर्म असल्याने यामुळे घाम येण्यास मदत होते. लसणामध्ये अ‍ॅन्टी टॉक्झिक, अ‍ॅन्टी फंगल, अ‍ॅन्टी बॅक्टेरियल गुणधर्म असल्याने ताप कमी होण्यास मदत होते.

सूचना : सर्दीमुळे आलेली ताप किंवा व्हायरल ताप असेल तर घरगुती उपाय म्हणून वरील उपाय करून पाहा. ताप काही दिवसात कमी न झाल्यास किंवा ताप वाढत असेल तर वेळीच डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

(डिस्क्लेमर : लेखात दिलेला सल्ला ही सामान्य माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही.)