मुंबई : भारतातील प्रत्येक घरात दही (Yogurt) वापरले जाते. दह्यामध्ये चांगले बॅक्टेरिया आढळतात. दही (Dahi) डिहायड्रेशन बरे करण्यास आणि पचन सुधारण्यास मदत करते. पोट आणि आतड्यांच्या आरोग्यासाठी देखील दही खूप फायदेशीर (Dahiche fayde) असते. मात्र तुम्हाला हे माहित आहे का दही वजन कमी (Weight loss) करण्यासाठी देखील खूप फायदेशीर (Yogurt Benefits) आहे. चला जाणून घेऊया वजन कमी करण्यासाठी दही किती फायदेशीर (Yogurt is beneficial for weight loss) आहे. (Flat Tummy Tips: Add yogurt to diet for flat tummy, it will help to lose weight)

चयापचय सुधारते (Improves metabolism) : वाढलेले मेटाबॉलिज्म वजन कमी करण्याची गुरुकिल्ली आहे. दह्यात असलेले प्रोबायोटिक्स पचन आणि चयापचय सुधारण्यास मदत करतात. हे पोषक तत्वांचे शोषण करण्यास मदत करते. पुरेशी पोषक तत्त्वे मिळणे तितकेच महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून तुम्ही उत्साही राहाल.

पोट भरलेले राहते (stomach stays full) : वजन कमी करण्याचा निर्णय घेताच आपण एक गोष्ट जास्त प्रमाणात खाऊ लागतो ती म्हणजे प्रोटिन्स. दही हे कमी कार्ब आणि हाय प्रोटिनयुक्त फूड आहे. जे दह्याला वजन कमी करण्यासाठी योग्य बनवते. (Flat Tummy Tips: Add yogurt to diet for flat tummy, it will help to lose weight)

दह्याचा अशा प्रकारे करा आहारात समावेश

नाश्त्यात स्मूदी म्हणून घ्या.

रायता बनवून खा.

दही साखर घालून खाण्याऐवजी साधे किंवा मसालेदार दही खा.

ड्रायफ्रुट्स घालूनही दही खाऊ शकता.

(डिस्क्लेमर : लेखात दिलेला सल्ला ही केवळ सामान्य माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही)