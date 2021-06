Food Combination For Weight Loss: वजन कमी करण्यासाठी लोक बर्‍याचदा खाणं-पिणं थांबवतात. मात्र, त्याने काहीही फरक पडत नाही. त्यामुळं आज आम्ही तुम्हाला काही अशा पदार्थांविषयी माहिती देणार आहोत, ज्यांचं एकत्र सेवन केल्यास (Food Combination For Weight Loss) तुम्हाला वजन कमी करण्यासाठी मदत होईल. चला तर मग जाणून घेऊयात कोणते आहेत ते पदार्थ? Also Read - Mango Hair Pack: आंब्याचा हेअर पॅक वापरुन मिळवा सुंदर आणि दाट केस, जाणून घ्या तयार करण्याची पद्धत!

लिंबाचा रस आणि गरम पाणी (Lemon juice and hot water): कोमट पाण्यात लिंबू आणि मध घालून पिल्यास ते शरीरासाठी अतिशय उपयुक्त असते. दररोज या तीन पदार्थांचं एकत्र सेवन केल्यास तुम्ही आपलं वजन नियंत्रित ठेवू शकता.

लिंबू आणि ग्रीन टी (Lemon and green tea): हे पेय पिल्याने शरीरातील कॅलरीज वेगाने बर्न होतात आणि अतिशय कमी वेळेत अनेक किलो वजन कमी करण्यास मदत होते. या पेयाला अधिक परिणामकारक बनवण्यासाठी तुम्ही यात व्हिटॅमिन-सीने परिपूर्ण असलेल्या ताज्या लिंबांचा रस घालू शकता.

अंडे आणि पालक (eggs and spinach) : वजन कमी करण्यासाठी अंडे आणि पालक देखील अतिशय उपयुक्त असतात. तुम्हालाही वजन कमी करायचं असेल तर ऑम्लेटमध्ये पालकचा समावेश नक्की करा. यामुळं तुम्हाला वजन कमी करण्यास मदत होईल.

सफरचंद आणि पीनट बटर (apple and peanut butter) : सफरचंद आणि पीनट बटर हे वजन कमी करण्यासाठी अतिशय उपयुक्त पदार्थ आहेत. पीनट बटरमध्ये मोनोसॅच्युरेटेड आणि पॉलीअनसॅच्युरेटेड फॅट्स असतात. यामुळं दीर्घ काळ भूक नियंत्रीत राहण्यास मदत होते आणि इन्सुलिन चयापचय देखील सुधारते. सफरचंद आणि पीनट बटर एकत्र सेवन केल्यास वजन अतिशय वेगाने कमी होऊ शकते.