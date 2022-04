Foods for Summer: उन्हाळा सुरू आहे. तापमाणात देखील मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. अशा परिस्थितीत डिहायड्रेशनची (Dehydration) समस्या सर्वात जास्त असते. या काळात शरीराला पुरेसे पाणी मिळणे खूप गरजेचे असते. त्यामुळे आहारात (Summer diet) काय पदार्थ असावे याची विशेष खबरदारी (special care) घेणे आवश्यक असते. शरीरात पाण्याची कमतरता भासू नये यासाठी तुम्ही उन्हाळ्यातील आहारात काही पदार्थांचा (Summer foods) समावेश करू शकता. त्यामुळे उन्हाळ्यात काय खावे आणि काय खाऊ नये हे माहिती असणे आवश्यक आहे. या ऋतूत अशा गोष्टींचा आहारात जास्तित जास्त समावेश करा ज्यामुळे तुमच्या शरीरातील पाणी पातळी (water level) कमी होणार नाही. जाणून घेऊया उन्हाळ्यात काय खावे आणि काय खाऊ नये याविषय़ी…(How to avoid dehydration in summer? Know what to eat and what not?)Also Read - Summer weight loss Tips: उन्हाळ्यात वजन कमी करण्यासाठी करा या भाज्यांचे सेवन

उन्हाळ्यात काय खावे आणि प्यावे? (What to eat and drink in summer?)

– गरम चाहा ऐवजी ग्रीन टी आणि कोल्ड कॉफी घ्या.

– हलका आहार घ्या.

– टरबूज, खरबूज, काकडी इत्यादी हंगामी फळांचा आहारात समावेश करा.

– तंतुमय पदार्थ खा.

– जेवणामध्ये जास्त अंतर ठेवू नका.

– अपचन झाल्यास घरी बनवलेले लिंबूपाणी आणि पुदिन्याचे पाणी प्या.

– दिवसभरात भरपूर पाणी प्या.

– मार्केटमधील पेयांऐवजी दही, ताक, नारळपाणी, लस्सी इत्यादी पेयांचे सेवन करा.

उन्हाळ्यात काय खाऊ नये? (What not to eat in summer?)

– तळलेले पदार्थ खाणे टाळावे.

– चेरी, पेरू यासारखे गरम चवीची फळे खाऊ नका.

– दुपारच्या जेवणासाठी घेतलेला टिफिन पाच ते सहा तासांत खा. कारण जास्त वेळ पॅक ठेवल्यास त्यात बॅक्टेरिया वाढू शकतात.

– चहा आणि गरम कॉफी टाळा.

– बहुतेक ड्रायफ्रुट्समध्ये फॅटचे प्रमाण जास्त असते त्यामुळे उन्हाळ्यात ते कमी खावे.

टीप – या लेखात दिलेला मजकूर ही सामान्य माहिती आहे. उपलब्ध असलेली उपयुक्त माहिती तुमच्यापर्यंत पोहचवण्याचा हा प्रयत्न आहे. मात्र कोणताही उपाय करून पाहण्याआधी किंवा आहारात कोणत्याही पदार्थाचा समावेश करण्याआधी तज्ज्ञांचा सल्ला नक्की घ्यावा.