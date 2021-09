मुंबई : बाप्पाचा (Ganpati Bappa) आवडता पदार्थ म्हणजे मोदक (Modak). गणेशोत्सव म्हटलं की नैवेद्यात सर्वात आधी तयार केला जाणारा पदार्थ म्हणजे मोदक. मोदकाचे अनेक प्रकार आहेत घरोघरी अशाच पद्धतीने वेगवेगळ्या प्रकारचे मोदकही तयार केले जातात. पण मोदक तयार करणे प्रत्येकालाच जमते असे नाही. बऱ्याचदा मोदक करण्यासाठी (modak special recipe) केलेले प्रयत्न फसतो. ज्यांना मोदक तयार करणे कठीण वाटते किंवा तयार करता येत नाही अशासाठी आज आम्ही खास रेसिपी घेऊन आलो आहे. मोदकासारखंच तुम्ही मोदक रोल तयार करु शकता. हे मोदक रोल देखील कमी साहित्यात आणि झटपट तयार होतात. त्यामुळे मोदक तयार करता येत नाही म्हणून नाराज न होता तुम्ही मोदकाचे रोल (Modak Roll) तयार करुन बाप्पाला नैवेद्य म्हणून दाखवू शकता. चला तर मग मोदक रोल कसे तयार करायचे (Modak Roll recipe) हे जाणून घेऊया…Also Read - Ganeshotsav 2021: सावधान! गणेशोत्सवानंतर राज्यात कोरोना रुग्णात वाढ होऊ शकते, आरोग्य अधिकाऱ्यांनी दिला इशारा

उकड तयार करण्यासाठी लागणारे साहित्य –

– दीड कप पाणी (One and a half cup of water)

– दीड कप तांदळाचे पीठ (One and a half cups of rice flour)

– अर्धा चमचा मीठ (Half a teaspoon of salt)

– एक चमचा साजूक तूप (A tablespoon of ghee )

सारण तयार करण्यासाठी लागणारे साहित्य –

– एक चमचा साजूक तूप (tablespoon of ghee)

– सुका मेवा (काजू आणि बदामाचे तुकडे) (Dried nuts (cashew nuts and almond pieces))

– एक कप ओल्या नारळाचा चव

– अर्धा कप गूळ (Half a cup of jaggery)

– वेलची पूड ( Cardamom powder)

– जायफळ पूड (Nutmeg powder )

मोदक रोलसाठी असं तयार करा पीठ –

सर्वात आधी एका ताटामध्ये उकड घ्या. ही उकड चांगली मळून त्याचा गोळा तयार करुन घ्यायचा.

सारण तयार करण्याची पद्धत –

एका कढईमध्ये एक चमचा साजूक तूप घ्या. तूप गरम झाल्यावर त्यामध्ये सुका मेवा (काजू आणि बदामचे तुकडे) टाका. सुकामेवा चांगला भाजल्यानंतर त्यामध्ये ओल्या नारळाचा चव टाका. नारळाचा चव चांगला भाजून घेतल्यानंतर त्यामध्ये अर्धा कप गूळ टाका. सर्व मिश्रण व्यवस्थित एकजीव करुन घ्या. त्यानंतर यामध्ये वेलची पूड किंवा जायफळ पूड टाका. अशा पद्धतीने तयार होईल सारण.

असे तयार करा मोदक रोल –

पीठाचा एक मोठा गोळा तयार करुन घ्या. हा पीठाचा गोळा पोळपाटावर ठेवून तांदळाचे सुकं पीठ लावून लाटण्याच्या सहाय्याने तो त्याची पोळी तयार करुन घ्या. थोडीशी साडसर पोळी लाटून घ्या. या पोळीवर चारही बाजूने व्यवस्थित सारण पसरवून घ्या. त्यानंतर उळू वडीप्रमाणे रोल तयार करुन घ्या. एका स्टिमरच्या डिशवर तुम्ही केळीचे पान ठेवून या रोल ठेवा आणि स्टिमरमध्ये हे रोल दहा मिनिटं उकडून घ्या. त्यानंतर या रोलचे बारीक तुकडे करुन घ्या. गार्निशसाठी यावर पिस्त्याचे तुकडे तुम्ही लावू शकता. हे रोल दिसायला खूपच सुंदर दिसतात आणि खायला देखील खूप टेस्टी लागतात.