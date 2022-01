Garam Pani Pinyache Fayde : आजच्या काळात अनेक जण वाढलेल्या वजनामुळे चिंतेत आहेत. खराब जीवनशैली आणि तणाव हे वजन वाढण्याचे असू शकतात. वजन कमी करण्यासाठी (Wajan Kami Karnyache Uapy) लोक वेगवेगळ्या पद्धतींचा अवलंब करतात. काही लोक जिममध्ये जातात आणि काही केटो डाएट सुद्धा फॉलो करतात. पण एवढं करूनही वजन कमी (Weight Loss Tips) होत नाही. तुम्हीही या लोकांपैकी एक असाल तर तुम्हाला आता काळजी करण्याची गरज नाही. वजन कमी करण्यासाठी तुम्हाला ना जिममध्ये जाण्याची गरज आहे ना भूकेले राहण्याची गरज आहे. आम्‍ही तुम्‍हाला एका खास ड्रिंकबद्दल (Weight Loss Drink) सांगत माहिती देत आहोत. दिवसभरात 2 ते 3 वेळा या ड्रिंकचे सेवन केल्‍याने तुमचे वजन सहज कमी होऊ शकते आणि तुम्‍ही स्लिम कंबर देखील मिळवू शकता. चला जाणून घेऊया या पेयाबद्दल….Also Read - Weight Loss Secret: हे आहे कोरियन महिलांचे वजन न वाढण्यामागचे गुपीत, परफेक्ट शेपसाठी फॉलो करा हा Diet Plan

आम्ही ज्या पेयाबद्दल सांगत आहोत ते म्हणजे गरम पाणी आहे. गरम पाण्याच्या (Garam Panyache Fayde) मदतीने तुम्ही तुमचे वजन सहज कमी करू शकता. हिवाळ्यात अनेकांचे वजन वाढते. अशा परिस्थितीत गरम पाण्याचा (Garam Pani) तुम्हाला खूप उपयोग होऊ शकतो. चला जाणून घेऊया गरम पाण्याचे फायदे आणि वजन कमी करण्यासाठी ते पिण्याची पद्धत

गरम पाण्याचे फायदे (Hot Water Benefits)

पचनास मदत (Helps in digestion) : गरम पाणी तुमची पचनक्रिया सक्रिय ठेवते. कोमट पाणी तुमच्या पोटात आणि आतड्यांमधून जाते तेव्हा पाचक अवयव चांगले हायड्रेटेड होतात आणि गोठलेला कचरा काढून टाकण्यास सक्षम होतात. जेवणानंतर एक कप गरम पाणी पिण्याची सवय नक्की लावा. असे केल्याने अन्न लवकर पचते आणि पोट हलके राहते. तुम्ही नकळत काही चुकीचे खाल्ले असेल तरीही गरम पाणी तुमच्या पचनसंस्थेला ते नष्ट करण्यास मदत करू शकते.

बद्धकोष्ठतेपासून आराम (Relief from constipation) : कोमट पाणी प्यायल्याने आतडे आकुंचन पावण्यास मदत होते. असे झाल्यामुळे तुमच्या आतड्यांमध्ये अडकलेला कचरा तुमच्या शरीरातून बाहेर पडू शकतो. अनेकदा बद्धकोष्ठतेची समस्या शरीरात पाण्याच्या कमतरतेमुळे उद्भवते. दररोज एक ग्लास कोमट पाणी प्यायल्याने अन्नाचे कण मोकळे होतात आणि मलामधून सहज बाहेर पडतात.

हायड्रेटेड ठेवते : स्वतःला हायड्रेटेड ठेवण्यासाठी गरम पाणी खूप फायदेशीर ठरू शकते. एका तरुण व्यक्तीने दिवसातून आठ ग्लास (सुमारे 2 लीटर) पाणी प्यावे असे डॉक्टर साधारणपणे सांगतात. मात्र प्रत्येकजण हे करू शकत नाही. त्यामुळे दिवसाची सुरुवात किमान कोमट पाण्याने करा आणि झोपण्यापूर्वी गरम पाणी प्या. हे तुम्हाला बर्‍याच प्रमाणात हायड्रेटेड राहण्यासाठी मदत करेल.

तणाव कमी होतो : गरम पाणी प्यायल्याने मध्यवर्ती मज्जासंस्था चांगले काम करते. त्यामुळे जर तुम्ही गरम पाणी पिले तर तुमची चिंता कमी होऊ शकते. एका अभ्यासानुसार जर तुम्ही गरम पाण्यात थोडे कोमट दूध घातल्यास गरम पाण्यापेक्षा जास्त शांत वाटू शकते.

विषारी पदार्थ काढून टाकते : गरम पाणी प्यायल्याने शरीर आतून स्वच्छ राहते. पचनाशी संबंधित समस्या असल्यास दिवसातून दोनदा एक ग्लास कोमट पाणी प्या. यामुळे पचनाशी संबंधित समस्या दूर होतात. सकाळी एक ग्लास कोमट पाणी प्यायल्याने शरीरातील विषारी पदार्थ बाहेर पडतात. यामुळे तुमचे सिस्टम साफ होते.

अशा प्रकारे गरम पाण्याचे सेवन करा (consume hot water)

तुम्हालाही सडपातळ कंबर हवी असेल तर तुम्हाल तेवढेच गरम पाणी प्यायचे आहे जेवढा गरम तुम्ही चाहा पिता. आपण दिवसातून 3 वेळा गरम पाणी पिऊ शकता. दिवसभरात जेव्हा तुम्हाला चहा प्यावासा वाटतो तेव्हा तुम्ही गरम पाणी पिऊ शकता. तुम्ही सकाळी उठल्याबरोबर, दिवसा दुपारच्या जेवणानंतर आणि रात्री जेवणानंतर गरम पाणी पिऊ शकता.

(डिस्क्लेमर : लेखात दिलला मजकूर ही सामान्य माहिती आहे. हे तज्ज्ञांचे मत नाही)