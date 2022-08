Garud Puran: हिंदू धर्मग्रंथांमध्ये मानवाबद्दल जाणून घेण्यासारखी बरीच माहिती आहे. माणसाला हवं असेल तर यातील सर्व माहितीची जीवनात अंमलबजावणी (Garud Puran about human beings) करून तो यशाचं शिखर गाठू शकतो. शास्त्रांमधील या गोष्टी जीवनाचा योग्य मार्ग दाखवण्यापासून ते आयुष्यात सुख-शांती देखील मिळवून देऊ शकतात. गरुड पुराणात माणसाची मृत्यूपूर्वीच्या आणि नंतरच्या परिस्थितीचे वर्णन केले आहे. हे पुराण भगवान विष्णूच्या भक्ती आणि ज्ञानावर आधारित आहे. गरुड पुराणात जीवन आणि मृत्यूशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी (Garud Puran important things) सांगितल्या आहेत. एखाद्या व्यक्तीने गरुड पुराणातील गोष्टी आपल्या जीवनात उतरवल्या तर त्याला अपार यश मिळू शकते. गरुड पुराणात महिलांबद्दल (Garud Puran said about women) काही विशेष गोष्टी सांगितल्या आहेत. त्याबद्द्लच आज आपण जाणून घेणार आहोत.Also Read - Brihaspati Dev Pooja: गुरुवारी अशी करा देवगुरु बृहस्पतीची पूजा, चमकेल तुमचं नशीब

पती किंवा प्रियकरापासून जास्त दूर राहू नका

गरुड पुराणानुसार पत्नीने पतीपासून दूर राहू नये आणि प्रेयसीने प्रियकरापासून जास्त काळ दूर राहू नये. कारण जोडीदारापासूनचे अंतर स्त्रियांना मानसिकदृष्ट्या कमकुवत बनवते. पती-पत्नी दोघेही एकमेकांसाठी एकनिष्ठ असतात आणि ते दोघांसाठी खूप महत्त्वाचे असते. एकमेकांपासून दूर राहिल्याने त्यांच्यासाठी सामाजिक समस्याही निर्माण होतात.

वाईट चारित्र्यापासून दूर राहावे

गरुड पुराणात स्त्रियांनी वाईट चारित्र्य असलेल्या लोकांशी संपर्क किंवा मैत्री ठेवू नये असे सांगितले आहे. कारण या लोकांच्या वाईट स्वभावामुळे तुमच्यावरही परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय महिलांनी जे लोक नवऱ्याच्या विरोधात आहेत त्यांच्या संपर्कात येऊ नये, जे पतीविषयी वाईट चिंततात किंवा पतीची निंदा करतात त्यांच्यापासून अंतर ठेवणे शहाणपणाचे आहे असे गरुड पुराणात म्हटले आहे.

जास्त काळ दुसऱ्यांच्या घरात राहू नये

गरुड पुराणानुसार महिलांनी कधीही दुसऱ्याच्या घरात जास्त काळ राहू नये. कारण जर कोणी जास्त काळ घरात राहिल्यास त्याला स्वतःच्या घरात मिळणारा मान-सन्मान मिळू शकत नाही. आपले घर आपलेच असते.

आपल्या प्रियजनांचा अनादर करू नका

गरुड पुराणानुसार ज्या स्त्रिया गोड बोलतात आणि सर्वांचे कल्याण करतात त्यांना खूप पुण्यवान मानले जाते. अशा स्त्रियांकडे पुरुष फार लवकर आकर्षित होतात. याशिवाय ज्या स्त्रिया प्रतिकूल परिस्थितीतही आपल्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवतात, त्यांना सर्वत्र सन्मान मिळतो.

