मुंबई : आपले आरोग्य उत्तम ठेवण्यासाठी हिरव्या भाज्यांचे सेवन करणे अत्यंत महत्वाचे आहे. आहारात नियमितपणे हिरव्या भाज्यांचा समावेस केल्याने अनेक प्रकारच्या शारीरिक समस्यांपासून मुक्तता मिळू शकते. हिरव्या भाज्या खाल्ल्याने पोटाच्या त्रासांपासून तर मुक्ती मिळतेच शिवाय वजन देखील नियंत्रणात राहते. आज आम्ही तुम्हाला 'गवार' शेंगाचे फायदे (Gavar shenga che fayde) सांगणार आहोत. (Gavar shenga che fayde: Gavar is useful for weight loss and constipation; know the cluster beans benefits)

गवारीची शेंग ही क्लस्टर बीन्स (cluster beans) म्हणूनही ओळखली जाते. अनेक प्रकारच्या पोषक तत्वांनी भरलेल्या गवारीच्या शेंगा (Gavar shenga) आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर असतात. गवार शेंगाचे काही फायदे जाणून घेऊया.

गवार शेंगांचे फायदे (Gavar shenga che fayde)

वजन कमी करण्यासाठी उपयुक्त

वजन कमी करण्यास गवारच्या शेंगा (Gavar is useful for weight loss) मदत करतात. जास्त वेळ बसून काम आणि तळलेल्या पदार्थांचे सेवन हे तुमच्या लठ्ठपणाचे कारण ठरू शकते. वजन कमी करण्यासाठी गवार शेंगाचे सेवन उपयुक्त ठरते. गवार शेंगामध्ये इतर भाज्यांपेक्षा जास्त प्रमाणात फायबर असते. याचा वजन नियंत्रणात ठेवण्यासाठी उपयोग होतो. यामुळे अनेक लोक भाजीसाठी तर काही लोक सलाद म्हणून याचा वापर करतात.

पोटाच्या त्रासापासून मिळतो आराम

तुम्ही बद्धकोष्ठतेच्या (Constipation) समस्येने त्रस्त असाल तर आहारात गवार शेंगाची भाजी नक्कीच समाविष्ट करा. यात असलेले फायबर बद्धकोष्ठतेसारखी समस्या बऱ्याच प्रमाणात कमी करते. गवार शेंगाच्या नियमित सेवनाने पचनाच्या समस्यांवरही सहज मात करता येते. त्याचा वापर केल्याने पोटही स्वच्छ राहते.

गवार शेंगा हाडे मजबूत करतात

गवार शेंगा कॅल्शियमचा उत्तम स्रोत मानल्या जातात. त्यात असलेले फॉस्फरस आणि कॅल्शियम हाडे मजबूत (Strong bones) करतात तसेच त्यांना निरोगी ठेवतात. तुम्ही गवार शेंगांचा भाजी किंवा कोशिंबीर म्हणून उपयोग करू शकता.

मधुमेहींसाठी वरदान ठरते गवार

गवार शेंगांमध्ये असणारे ग्लायको न्युट्रिएन्ट्स मधुमेह (Glyconutrients Diabetes) असलेल्या रुग्णांसाठी वरदान आहे. यातील डायट फायबर्स अन्न पचन करण्यात मदत करतात. डायबिटीज रुग्णांनी कच्ची गवार खाणे आरोग्यासाठी चांगले असते. यामध्ये असलेल्या फायबरमुळे हृदयरोग व दमा असलेल्या लोकांना देखील गवार शेंगांचे सेवन फायदेशीर ठरते.

त्वचेच्या समस्या दूर करण्यासाठी उपयुक्त

गवारच्या शेंगा त्वचेच्या समस्या (Skin problems) दूर करण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरतात. यासाठी गवारच्या शेंगांचा रस करून त्याचे सेवन केल्यास खूप फायदा होतो. त्वचेवरील डाग किंवा खाज दूर करण्यासही गवार मदत करते. यासाठी गवारीच्या पानांचा चार चमचे रस आणि लसणाच्या 3 ते 4 कुड्यांचा रस एकत्र करून हे मिश्रण डाग, खाज असलेल्या ठिकाणी लावल्यास आराम मिळतो.

(डिस्क्लेमर : लेखात दिलेला मजकूर ही सामन्य माहिती आहे. हा तज्ञांचा सल्ला नाही.)