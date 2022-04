Ghamolya Var Gharguti Upay: उन्हाळा सुरू झाला की घामोळ्यांचा त्रास होऊ (Prickly Heat In Summers) लागतो. ही समस्या सामान्यत: मुलांमध्ये आढळते. अनेकदा घामाच्या ग्रंथी बंद झाल्यामुळे आपल्या शरीरावर लहान लाल पुरळ दिसू लागतात. या पुरळांमुळे खाज आणि जळजळ (Itching and Burning Problem) होते. ही पुरळ येणे ही सामान्य गोष्ट असली तरी कडक उन्हाळ्यात हे पुरळ (Small Red Rash) सहन करणे फार कठीण होते. या पुरळांवर तीव्र खाज सुटल्याने (sweating problem) सर्व लक्ष त्यांच्याकडे जाते. तुम्हालाही घामोळ्यांची समस्या असेल तर आम्ही तुम्हाला काही घरगुती उपाय (Home Remedies to Avoid Prickly Heat In Summers) सांगणार आहोत जे तुम्हाला या समस्येपासून आराम मिळवण्यासाठी खूप उपयुक्त ठरू शकतात.Also Read - Belly Fat Tips : आता सहज कमी होईल पोटाची चरबी, फॉलो करा या 3 सोप्या टिप्स

उन्हाळ्यात या घामोळ्यांमुळे येणारी खाज काकडी लावल्याने बरी होऊ शकते. काकडी काटेरी भागावर लावल्याबरोबर थंडपणा आणते आणि तसेच काकडी त्वचेसाठी देखील उपयुक्त असते. घामोळ्यांवर काकडी लावण्याधी ती सोलून फ्रिजमध्ये ठेवा आणि थंड झाल्यावर पिंपल्सवर लावा. घामोळ्यांसाठी मामुल्तानी माती सर्वोत्तम उपाय आहे. मामुल्तानी मातीमुळे बंद झालेले छिद्र उघडते आणि स्क्रीन रीफ्रेश होते. मामुल्तानी माती लावण्यासाठी ती आधी गुलाब जलमध्ये मिक्स करा आणि नंतर प्रभावित भागावर लावा. त्यानंतर 20 मिनिटे तशीच ठेवा. हा उपाय तुम्ही दररोज करू शकता आणि जेव्हा फरक दिसून येईल तेव्हा एक दिवस सोडून लावा. घामोळ्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी बेकिंग पावडर देखील एक चांगला पर्याय आहे. त्वचेरवची घाण खाज सुटणे आणि जळण्याचे कारण असते. बेकिंग पावडर ही घाण साफ करते. हा उपाय करण्यासाठी एक कप थंड पाण्यात एक चमचा बेकिंग सोडा घाला. त्यात स्वच्छ कपडा भिजवा आणि तो पिळून घ्या. हे कापड घामोळ्या असलेल्या ठिकाणी 10 मिनिटे ठेवा. हा उपाय एका आठवड्यात दररोज 5 ते 6 वेळा करा. बेसन देखील घामोळ्यांवर उपयुक्त ठरू शकते. बेसन शरीरातील तेल शोषून घेते, त्यामुळे घामोळ्या लवकर सुकतात. यामुळे त्वचा स्वच्छ होते आणि जळजळीपासून आराम मिळतो. हा उपाय करण्यासाठी काही प्रमाणात बेसन पाण्यात मिसळून पेस्ट बनवा. ही पेस्ट घामोळ्या असलेल्या ठिकाणी लावा आणि 10 ते 15 मिनिटे राहू द्या. हा उपाय रोज एकदा करा. यामुळे घामोळ्यांपासून आठवडाभरात आराम मिळेल.

(टीप – लेखात दिलेली माहिती ही सामान्य माहिती आहे, कोणताही उपाय करून पाहण्याआधी कृपया डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्यावा)