नवी दिल्ली: शारदीय नवरात्री उत्सव (Navratri 2021) 07 ऑक्टोबरपासून (गुरुवारी ) सुरू होणार आणि 15 ऑक्टोबर पर्यंत असेल. यावर्षी दसरा (Dusshera 2021) हा सण शुक्रवार, 15 ऑक्टोबर रोजी राजरा करण्यात येणार आहे. नवरात्रीमध्ये दुर्गा देवीच्या 9 रूपांची पूजा केली जाते. नवरात्रीच्या पहिल्या दिवसाला घटस्थापना असेही म्हणतात. घटस्थापनेला या उत्सवात विशेष महत्त्व आहे. घटस्थापना नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी केली जाते. घटस्थापनेचा शुभ मुहूर्त, व्रत विधी आणि नियम जाणून घेऊयात..(Ghatasthapana 2021: Ghatasthapana Do it like this on Navratri; Know the Shubh Muhurta and pooja vidhi)

शारदीय नवरात्रीमध्ये घटस्थापनेचा शुभ मुहूर्त (Ghatasthapana Muhurta 2021)

शारदीय नवरात्रीची सुरुवात: 07 ऑक्टोबर, दिवस गुरुवार.

घाट स्थापना किंवा कलश स्थापना: 07 ऑक्टोबर रोजी.

घटस्थापना मुहूर्त: सकाळी 06.17 ते सकाळी 07.07 दरम्यान.

घटस्थापना पूजा विधी (Ghatasthapana 2021 Puja Vidhi)