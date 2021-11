मुंबई : तुपाचा वापर प्रत्येक घरात केला जातो. तूप हे आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर मानले जाते. आयुर्वेदातही तुपाचे अनेक फायदे सांगितले आहेत. ओमेगा-3, ओमेगा-9 फॅटी अॅसिड आणि जीवनसत्त्वे ए, के, ई सारखी पोषक तत्त्वे तुपात आढळतात. हिवाळ्यात तुपाचे सेवन अधिक फायदेशीर ठरते. पण चेहऱ्यावर तुपाचा वापर केल्यास त्वचेच्या अनेक समस्या दूर ठेवता येतात. विशेषत: रात्री तूप लावून झोपल्याने चेहऱ्यावर अनेक फायदे होतात. अशा स्थितीत आज आम्ही तुम्हाला रात्री झोपण्यापूर्वी चेहऱ्यावर तूप लावण्याचे फायदे सांगणार आहोत. (Ghee Benefits For Skin: Apply ghee on your face before going to bed at night, no need for beauty treatment)Also Read - Bitter Melon Advantages: तेजस्वी त्वचेसाठी उपयुक्त ठरते कारले; डाग, सुरकुत्या, मुरुम घालवण्यासाठी असा करा वापर

तूप जखमा भरून काढते – अनेक वेळा मुरुम किंवा कडक सूर्यप्रकाशामुळे चेहऱ्यावर जळण्याच्या खुणा तयार होतात. अशा स्थितीत झोपण्यापूर्वी चेहऱ्यावर तूप लावून हे डाग किंवा जखमा दूर केल्या जाऊ शकतात.

सूज कमी करते- चेहऱ्यावरील सूज रोखण्यासाठी रात्री झोपताना तूप लावा आणि दुसऱ्या दिवशी पाण्याने चेहरा धुण्यापूर्वी सूती कपड्याने चेहरा स्वच्छ करा.

फाटलेले ओठ बरे करा – हिवाळ्यात फाटलेल्या ओठांच्या समस्येमुळे खूप त्रास सहन करावा लागतो. अशा स्थितीत रात्री झोपण्यापूर्वी ओठांवर तूप लावा. यामुळे तुमची समस्या दूर होईल.

चेहऱ्याचा रंग उजळतो – रात्री झोपण्यापूर्वी त्वचेवर तूप लावल्याने रंगात बदल होतो. ज्यांना काळ्या रंगाची समस्या आहे ते आहे ते तुपाच्या मदतीने या समस्येवर मात करू शकतात. अशा स्थितीत रात्री झोपण्यापूर्वी त्वचेला तूप लावा.

