मुंबई: आल्याचा (Ginger) वापर प्रत्येक भारतीय स्वयंपाकघरात केला जातो. प्रत्येकाला आल्याचा चहा (Ginger Tea) आवडतो. आले आरोग्यासाठी देखील खूप फायदेशीर आहे. आलं हे व्हिटॅमिन सी, मॅग्नेशियम आणि इतर खनिजांनी समृद्ध असते त्यामुळे आरोग्याशी संबंधित अनेक समस्या आल्यामुळे दूर होतात. परंतु, तुम्हाला माहित आहे का की प्रमाणाबाहेर आल्याचा चहा प्यायल्याने तुमच्या शरीराला नुकसानही (Ginger Tea Disadvantages) पोहचू शकते. आल्याचा चहा नेहमी प्यायल्याने तुम्हाला अनेक समस्या निर्माण होऊ शकतात. चला तर जाणून घेऊयात आल्याच्या चहाचे तोटे..

जास्त प्रमाणात आल्याचा चहा पिण्याचे नुकसान (Ginger Tea Disadvantages)

छातीत जळजळ होणे : चहामध्ये जास्त आले पिल्याने छातीत जळजळ होते. यामुळे अनेक वेळा पोटात जळजळ होण्याची समस्या उद्भवू शकते तसेच पचन क्रिया देखील खराब होण्याची शक्यता असते.

झोप न लागणे: आल्याचा चहा प्यायल्याने तुम्हाला निद्रानाशाचा त्रास उद्भवू शकतो. यामुळे तुम्ही बराच वेळ झोपत नाही. ज्यामुळे आणखी काही समस्या उद्भवू शकतात.

रक्तदाब : ज्यांचा रक्तदाब लो किंवा कमी आहे त्यांच्यासाठी आल्याचे थोडे अधिक प्रमाण देखील हानिकारक ठरू शकते. कारण आल्यामध्ये रक्त पातळ करण्याचे गुणधर्म असतात.

रक्तातील साखरेची पातळी कमी होणे : आल्याच्या अतिसेवनामुळे रक्तातील साखरेची पातळी मोठ्या प्रमाणात खाली येऊ शकते. असे झाल्यास हायपोग्लाइसीमिया होऊ शकतो.

