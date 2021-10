मुंबई: आता लवकरच हिवाळा सुरू होणार आहे. हिवाळ्यात त्वचा सुरक्षित ठेवण्यासाठी ग्लिसरीनचा (Glycerin) वापर केला जातो. हे चेहऱ्यावरील अनेक क्रीम आणि क्लीन्झरमध्ये ग्लिसरीन वापरले जाते. ग्लिसरीन हा अतिशय चिकट असतो ज्यामुळे ते सहजपणे ओलावा, धूळ आणि प्रदूषणाच्या संपर्कात येते. यामुळे अनेकांना ते लावल्यानंतर खाज आणि जळजळ होऊ लागते. अशा परिस्थितीत आज आम्ही तुम्हाला ग्लिसरीन लावण्याची योग्य पद्धत (Glycerin lavnyachi paddhat) सांगणार आहोत. (Glycerin Lavnyachi Paddhat: Use glycerin in these 3 ways in winter to get rid of itching and inflammation)Also Read - Nail Paint चा जास्त वापर ठरू शकतो जिवघेणा! होऊ शकते हे मोठे नुकसान

मेकअप रिमूव्हर (Makeup remover) : ग्लिसरीन हे एक उत्कृष्ट मेकअप रीमूव्हर म्हणून देखील कार्य करते. मेकअप काढण्यासाठी तुम्ही मेकअप रिमूव्हरऐवजी ग्लिसरीनचा वापर करू शकता. यासाठी कॉटन बॉलवर ग्लिसरीन घ्या आणि ते तुमच्या चेहऱ्यावर लावा. डोळे आणि तोंड बंद करून ठेवा.

टोनर म्हणून वापर (Use as toner) : ग्लिसरीन तुमची त्वचा घट्ट करते. हे त्वचेवर टोनर म्हणून वापरले जाऊ शकते. अर्धा कप गुलाब जल घ्या. त्यात ग्लिसरीनचे काही थेंब घाला. यानंतर ते कापसाच्या बॉलच्या मदतीने त्वचेवर लावा.

मॉइश्चरायझर म्हणून वापर (Use as moisturizer) : ग्लिसरीन तुमच्या त्वचेसाठी नैसर्गिक मॉइश्चरायझर म्हणून काम करते. यासाठी तुम्ही ते बदामाच्या तेलात मिसळून देखील त्वचेवर लावू शकता. (Glycerin Lavnyachi Paddhat: Use glycerin in these 3 ways in winter to get rid of itching and inflammation)