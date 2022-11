Goat Milk for Dengue: डेंग्यूमध्ये शेळीचे दूध प्यायल्याने खरंच प्लेटलेट्स वाढतात का? घ्या जाणून

Goat Milk for Dengue: डेंग्यूमध्ये प्लेटलेट्स झपाट्याने कमी होतात. अशा वेळी लोक घरगुती उपायांचा अवलंब करतात. यावेळी शेळीचे दूध पिण्याचा सल्ला दिला जातो. मात्र खरंच शेळीचे दूध फायदेशीर ठरते का? याविषयी सविस्तर आपण जाणून घेणार आहोत.

डेंग्यूमध्ये शेळीचे दूध प्यायल्याने खरंच प्लेटलेट्स वाढतात का? घ्या जाणून

Goat Milk for Dengue: देशातील अनेक भागात डेंग्यूचा (Dengue) प्रादुर्भाव दिसत आहे. डेग्यूंच्या रुग्णांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. डेग्यूंवर डॉक्टर हे उपचार करतातच मात्र आपल्या सर्वांच्या घरी, शेजारी, अगदी नात्यातले अनेक लोक आणि हकीम आहेत, जे डेंग्यूवर उपाय सांगत असतात. यापैकी काही तुम्हाला पपईच्या पानांचा रस पिण्यास सांगतील, तर काही शेळीचे दूध (Goat Milk for Dengue Patients) आणि किवी फळ खाण्यास सांगतील. मग काय शेळीचे दूध मिळावे यासाठी कुटुंबिय तिप्पट किंमतही मोजायला तयार असतात. मात्र आज आपण डेग्यूमध्ये प्लेटलेट्स वाढवण्यासाठी (How to Increase Platelets in Dengue) शेळीचे दूध खरंच फायदेशीर ठरतं का? याविषयी जाणून घेणार आहोत.

डेंग्यूमध्ये अचानक का कमी होतात प्लेटलेट्स?

डेंग्यूचे डास हे स्वच्छ पाण्यातही असतात. तसेच हे डास दिवसाच चावतात. डेंग्यू झाल्यावर आपल्या प्लेटलेट्सवर दोन बाजूंनी परिणाम होतो. एकीकडे बोन मॅरोमध्ये प्लेटलेट्स तयार होण्याचे प्रमाण कमी होतो. यासोबतच ज्या प्लेटलेट्स ब्लड सर्कुलेशनमध्ये असतात. त्यांना व्हायरस नष्ट करतो. यामुळे डेंग्यू झाल्यावर प्लेटलेट्स अचानक कमी होतात. यानंतर प्लेटलेट्स वाढवण्यासाठी अनेक उपाय करण्याचा सल्ला दिला जातो. यामध्ये शेळीचे दूध देखील फायदेशीर मानले जाते.

शेळीच्या दूधाने खरंच प्लेटलेट्स वाढतात का?

डेंग्यू झाल्यानंतर प्लेटलेट्स अचानक कमी होतात. अशा वेळी शेळीचे दूध पिणे किती फायदेशीर असते याविषयी डॉ. अनुराग यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले की, डेंग्यूमध्ये तिसऱ्या चौथ्या दिवशी प्लेटलेट्स या कमी होतात. चौथ्या दिवशी त्या सर्वात कमी असतात. अशा वेळी लोक शेळीचे दूध पितात. यानंतर लगेच त्यांच्या प्लेटलेट्स वाढण्यास सुरुवात होते. मात्र फक्त बकरीचे दूध दिले म्हणूनच प्लेटलेट्स वाढतात असे नाही. हा काळ असा असतो ज्यामध्ये शेळीचे दूध दिले नाही तरीही रुग्णांच्या प्लेटलेट्स वाढतात. या काळात अचानक प्लेटलेट्स 2025 हजारांवरुन 7080 हजारांवर पोहोचतात. मग लोकांना वाटते की, हा शेळीच्या दूधाचा चमत्कार आहे. मात्र याचे खरे कारण म्हणजे हे शरीराच्या रोग प्रतिकारक क्षमतेमुळे वाढते. कारण आपले शरीर हे डेंग्यूच्या व्हायरससोबत लढत असते.

शेळीच्या दूधात काय असते?

एक लीटर शेळीच्या दूधामध्ये जवळपास 3.8 ग्राम फॅट, 3.5 ग्राम प्रोटीन, 4.1 ग्राम कार्बोहायड्रेट असते. यासोबतच शेळीच्या दूधामधून 70 कॅलरीज मिळतात. तसेच या दूधामध्ये व्हिटॅमिन सी 2 टक्के, कॅल्शियम 13 टक्के, व्हिटॅमिन डी 12 टक्के, कोबालामिन हे 1 टक्के आणि मॅग्नेशियम 3 टक्के असते. मात्र या दुधामध्ये आयरन आणि व्हिटॅमिन बी 6 अजिबात आढळत नाही.

डेग्यूंपासून असे राहा सावध

घरात डास असतील तर मच्छरदानीचा वापर करावा. संध्याकाळ होण्यापूर्वी घराचे दरवाजे आणि खिडक्या बंद करा. शरीर पूर्णपणे झाकणारे कपडे घाला. आजूबाजूला पाणी जमा होणार नाही याची काळजी घ्या. कूलरचे पाणी बदलत राहा. पाणी झाकून ठेवा. बाहेरील पक्षी किंवा पाळीव प्राण्यांचे पाणी नियमितपणे बदला.

ही आहेत डेंग्यूची लक्षणं