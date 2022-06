Green Tea For Health : निरोगी शरीर आणि वजन कमी (Weight Loss Tips) करण्यासाठी आजकाल लोक ग्रीन टीचे (Green Tea For Weight Loss) सेवन करतात. शरीराला मेंटेन (Green Tea For Health) ठेवण्यासाठी ऑफिस, घरात सगळीकडे लोक ग्रीन टीला प्राधान्य देत आहे. ग्रीन टी शरीराला डिटॉक्स करते. ग्रीन टी शरीराला मेंटेन (Green Tea Benefits) ठेवण्यास आणि वजन कमी करण्यास मदत करते. मात्र ग्रीन टी कधी सेवन करावी, हेच बहुतेकांना काळात नाही. ग्रीन टी बाबत अनेक संभ्रम असून ग्रीन टी रात्री सेवन करायला हवीस, असे अनेक जण सांगतात. तर काहींच्या म्हणण्यानुसार, सकाळी रिकाम्या पोटी ग्रीन टी सेवन करावी. तुमच्याही मनात संभ्रम निर्माण झाला असेल तर काळजी करू नका. या लेखात आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत की, तुम्ही ग्रीन टीचे सेवन कधी करावे? जेणेकरून तुमचे वजन सहज कमी करता येईल. चला तर मग जाणून घेऊया सविस्तर माहिती.Also Read - Apple Benefits : रोज सकाळी सफरचंद खाण्याचे आश्चर्यकारक फायदे, हे आजार राहतील दूर!

सकाळी रिकाम्या पोटी ग्रीन टी सेवन करणे योग्य आहे का?

सध्या बहुतांश लोक ग्रीन टी घेतात. मात्र त्यांना ग्रीन टी सेवन करण्याची योग्य ही पद्धत माहीत नाही. सकाळी रिकाम्या पोटी ग्रीन टी कधीही पिऊ नये. सकाळी रिकाम्या पोटी ग्रीन टी प्रत्येकाला पचत नाही. काही लोकांसाठी, सकाळी रिकाम्या पोटी ग्रीन टी पिणे समस्या निर्माण करू शकते. Also Read - Weight Loss : तुमचे वजन अचानक कमी होत आहे का?, त्यामागे असेल हे मोठं कारण!

ग्रीन टी पिण्याची योग्य वेळ

ग्रीन टी योग्य वेळी पिल्यास त्याचा सकारात्मक फायदा शरीराला होतो. त्यामुळे वजन कमी करण्यासाठी ग्रीन टी केव्हा प्यावी हे माहित असायला हवं. सकाळी व्यायाम केल्यानंतर अर्धा तासाने, सकाळी 11 ते 12 दरम्यान, दुपारच्या जेवणाच्या एक तास आधी, संध्याकाळी नाश्ता केल्यानंतर एक तासांनी ग्रीन टी प्यावी. रात्री झोपण्यापूर्वी ग्रीन टी पिऊ नका, कारण असे केल्याने तुम्हाला झोप येणार नाही. Also Read - Weight Loss Tips: फक्त खाद्यपदार्थांमुळेच नाही तर या गोष्टींमुळे सुद्धा वाढतो लठ्ठपणा, जाणून घ्या वजण वाढण्याची कारणं!

ग्रीन टी पिण्याचे हे आहे फायदे…

ग्रीन टी मध्ये अँटिऑक्सिडंट्स आढळतात. त्यामुळे चयापचय वाढते. ग्रीन टीमध्ये फॅटचे प्रमाण खूपच कमी असते. त्यामुळे तुमचे वजन कमी होण्यासही मदत होते. यासह ग्रीन टीमध्ये आढळणारे कॅफिन हे चहा आणि कॉफीमध्ये आढळणाऱ्या कॅफिनपेक्षा चांगले मानले जाते, ते मेंदूच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरते.

(टीप : लेखात दिलेला सल्ला ही सामान्य आणि उपलब्ध माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही. त्यामुळे कोणताही उपाय करून पाहण्याआधी तुमच्या डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्यावा)