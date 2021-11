मुंबई : हिवाळा आला की बाजारात अनेक प्रकारच्या वस्तू उपलब्ध होतात. हिवाळ्यात गूळ, हिरव्या भाज्या वगैरे मोठ्या आवडीने खाल्ल्या जातात. या ऋतूत खाण्यासाठी अनेक प्रकारचे पर्याय उपलब्ध आहेत. हिवाळ्यात थंडीमुळे काही वेळा तब्येतही बिघडते. हिवाळ्यात सर्दी आणि फ्लू खूप सामान्य आहेत. अशा परिस्थितीत हिवाळ्यात गूळ आणि आले (Ginger And Jaggery Benefits) खाणे तुमच्यासाठी खूप फायदेशीर ठरू शकते. हिवाळ्यात गूळ आणि आले (Gul Ani Alyache Fayde) का सेवन करावे हे जाणून घेऊयात…(Gul Ani Adrak che fayde: Eat jaggery and ginger every day in winter, stay away from diseases)Also Read - Winter Hair Care Tips: हिवाळ्यात केसाच्या समस्येमुळे आहात त्रस्त, अशापद्धतीने घ्या काळजी!

रोगप्रतिकारशक्ती वाढते : रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी गूळ आणि आले खूप फायदेशीर आहेत. गुळामध्ये झिंक आणि सेलेनियम सारखी खनिजे आढळतात. गुळ रोग प्रतिकारशक्ती वाढवण्यास मदत करतो. तर अद्रकामध्ये अँटी-इंफ्लेमेटरी आणि अँटीऑक्सिडंट गुणधर्म आढळतात. Also Read - Jaggery Milk Benefits: दूधात साखरेऐवजी गूळाचा एक तुकडा मिसळून प्या, होतील अनेक आश्चर्यकारक फायदे!

पचन चांगले राहते : बद्धकोष्ठता दूर करण्यासाठी गूळ आणि आले दोन्ही फायदेशीर असतात. दोन्हीमधील फायबरचे प्रमाण पचनास मदत करते. यामुळे पोटाच्या सर्व प्रकारच्या समस्या टाळता येतात. Also Read - Hiwalyat Bajri Khanyache Fayde: हिवाळ्यात नक्की करा बाजरीच्या भाकरीचे सेवन, होतील हे सर्व फायदे

शरीराला उष्णता मिळते : थंडीच्या काळात गूळ आणि आल्याच्या सेवनाने शरीराला उष्णता मिळते. गूळ रक्त शुद्ध करतो आणि अॅनिमियाच्या रुग्णांसाठी एक अद्भुत उपाय मानला जातो. याशिवाय गूळ आणि आले यांच्या मिश्रणाने सांधेदुखीपासून आराम मिळतो. यकृत डिटॉक्स होते, श्वसनाच्या समस्या दूर होतात, तसेच शरीराची ऊर्जाही वाढते.

वजन नियंत्रित करा : आले आणि गूळ खाल्ल्याने लठ्ठपणाही कमी होतो. शरीरातील अतिरिक्त चरबी कमी करण्यासाठी आले आणि गुळाचा चहा फायदेशीर ठरतो. (Gul Ani Adrak che fayde: Eat jaggery and ginger every day in winter, stay away from diseases)

(डिस्क्लेमर : लेखात दिलेला सल्ला ही केवळ सामान्य माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही)