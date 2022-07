Guru Purnima 2022 Marathi Shubhechha Sandesh: बुधवारी 13 जुलै रोजी गुरुपौर्णिमा (Guru Purnima 2022) साजरी केली जाणार आहे. गुरुपौर्णिमा हा दरवर्षी आषाढ महिन्यातील शुक्ल पक्षातील पौर्णिमेच्या दिवशी साजरा केला जातो. पौराणिक कथेनुसार वेदांचे रचनाकार महर्षी वेद व्यास (Vedavyasa) यांचा जन्म याच दिवशी झाला होता. त्यामुळे दरवर्षी गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी व्यास जयंतीही साजरी केली जाते. गुरूला देवाचा दर्जा दिला जातो. जीवनात पहिला गुरू आई असते (Parents Guru Purnima Quotes) असेही मानले जाते. त्यामुळे या दिवशी आईला देखील शुभेच्छा देऊ शकता. तसेच आयुष्याला वळण लावणारे, आपल्याला शिकवून ज्ञानी करणारे आणि सतत वेगवेगळ्या वळणावर मार्गदर्शन करणाऱ्या सर्व गुरुसमान व्यक्तीप्रती कृतज्ञता (Guru Purnima Marathi Good Wishes Message) व्यक्त करण्याचा आजचा दिवस आहे. या लेखात आम्ही तुम्हाला काही शुभेच्छा संदेश (Guru Purnima Quotes In Marathi) दिले आहेत. ते पाठवून तुम्ही तुमच्या गुरुंना गुरुपौर्णिमेनिमित्त शुभेच्छा देऊ शकता आणि त्यांनी केलेल्या मार्गदर्शनाबद्दल त्यांचे आभार माणू शकता.Also Read - Guru Purnima 2022: गुरु पौर्णिमेला राशीनुसार दान केल्यास पूर्ण होतील तुमच्या सर्व मनोकामना

गुरू ब्रह्मा गुरू विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा,

गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नम:

गुरुपौर्णिमेच्या खूप खूप शुभेच्छा! Also Read - Guru Purnima 2022 : यंदा गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी आहे राजयोग, या राशीच्या लोकांचे भाग्य उजाळणार

स्वामी तिन्ही जगाचा आईविना भिकारी

माझी पहिली गुरू आईला गुरुपौर्णिमेच्या खूप खूप शुभेच्छा! Also Read - Shiv Jayanti 2022 LIVE Updates : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडून छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन, जनतेला शिवजन्मोत्सवाच्या शुभेच्छा

गुरुशिवाय ज्ञान नाही, ज्ञानाशिवाय आत्मा नाही

ध्यान, ज्ञान, धैर्य आणि कर्म सर्वकाही गुरूंचीच देन

माझ्या सर्व गुरूंना खूप खूप धन्यवाद!

गुरु पौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

जे प्रेरणा देतात,

जे माहिती देतात,

जे सत्य सांगतात,

जे मार्ग दाखवतात,

जे शिकवतात आणि समजून सांगतात

ते सर्व गुरु समान आहेत.

गुरु पौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

जे जे आपणासी ठावे, ते ते दुसऱ्यासी देई,

शहाणे करून सोडी सकळ जन,

तोची गुरू खरा आधी धरा तयाचे चरण!

गुरुपौर्णिमेनिमित्त आपणास खूप खूप शुभेच्छा!

भारतीय संस्कृतीत अत्यंत आदरणीय आहे गुरुंचे स्थान,

घेतो तो कष्ट साकारण्या विद्यार्थ्याचे शिल्प, देवूनी संपूर्ण ज्ञान,

सर्व गुरूंना गुरुपौर्णिमेच्या खूप खूप शुभेच्छा

गुरूविण न मिळे ज्ञान, ज्ञानाविण नसे जगी सन्मान,

जीवन भवसागर तराया, चला वंदु गुरूराया.

गुरूपोर्णिमा दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

माझ्या सर्व गुरूंना आजच्या खास दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा!!

आई वडिलांनी जन्म दिला,परंतु गुरूंनी आम्हा जगणे शिकवले,

ज्ञान, चरित्र, संसाराचे शिक्षण आम्हाला तुमच्याकडून मिळाले,

गुरुजी तुम्हाला गुरूपोर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

गुरुजी तुमच्या कृपेने झाला आमचा उद्धार,

आज जे आहोत ते तुमचेच आहेत उपकार,

नेहमी असू द्या तुमचे आशीर्वाद आम्हावर,

गुरुपौर्णिमेनिमित्त हीच आपल्या चरणी प्रार्थना गुरूवर!

गुरुपौर्णिमेच्या खूप खूप शुभेच्छा!

गुरु शिवाय नाही होत जीवन साकार

डोक्यावर जेव्हा असतो गुरूंचा हात,

तेव्हाच मिळतो जीवनाला खरा आकार

गुरुपौर्णिमेच्या खूप खूप शुभेच्छा!

प्रथम असे आई, द्वितीय वडील माझे गुरू

त्यांच्या मार्गदर्शनानेच झाले आयुष्य सुरू

देहाची या तिजोरी नको त्यात पापाचा ठेवा

ज्यांनी जन्म दिला मला, त्यांना नेहमी सुखी ठेव देवा!

गुरुपौर्णिमेच्या आई-बाबांना खूप खूप शुभेच्छा

