मुंबई: हळद आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर मानली जाते. हळदीमध्ये बॅक्टेरियाच्या वाढीस प्रतिबंध करणारा गुणधर्म आढळतो. हळदीचा वापर आरोग्यासाठी तसेच त्वचेसाठी खूप फायदेशीर मानला जातो. आता हिवाळ्याचा हंगाम सुरू होत आहे. अशा परिस्थितीत हिवाळ्यात हळदी वापरणे खूप चांगले असते. हळद त्वचेसाठी तसेच ओठांसाठी चांगली मानली जाते. हिवाळ्यात ओठांची काळजी घेण्यासाठी तुम्ही हळदीचा लिप बाम आणि लिप स्क्रब वापरू शकता. हळदीचा लिप बाम कसा बनवायचा ते जाणून घेऊया…

हळदीचा लिप बाम कसा बनवायचा (How to make turmeric lip balm)

हळदीचा लिप बाम बनवण्यासाठी एक चमचा ग्लिसरीन, दोन चमचे पेट्रोलियम जेली, एक चमचा मध, हळद आणि ट्री टी ऑईल घ्या. हळदीपासून लिप बाम बनवण्यासाठी पेट्रोलियम जेली, ग्लिसरीन, मध, हळद आणि ट्री टी ऑईल एकत्र करून चांगले मिक्स करावे. गुळगुळीत पेस्ट तयार झाल्यानतंर ती एका बंद पेटीत ठेवा. यानंतर हे मिश्रण फ्रिजमध्ये ठेवा. 3 ते 4 तासात तुमचा लिप बाम तयार आहे.

हळदीच्या लिप बामचे फायदे (Benefits of Turmeric Lip Balm)

हिवाळ्यात हळदीचा लिप बाम लावल्याने ओठ फाटण्याची समस्या दूर होते. यामुळे ओठ मऊ राहतात. हिवाळ्यात ओठांची काळजी घेण्यासाठी घरगुती हळदीच्या लिप बामचा तयार करा.