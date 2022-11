Happy Children's Day Wishes In Marathi : बाल दिनानिमित्त पाठवा हे मराठी शुभेच्छा संदेश

Happy Children's Day Wishes In Marathi: 14 नोव्हेंबरला पंडत जवाहरलाल नेहरू यांची जयंती आहे. हा दिवस बालदिन म्हणून साजरा केला जातो. यानिमित्ताने तुम्ही येथे दिलेले मराठी संदेश पाठवून या दिनाचा आनंद वाढवू शकता.

Happy Children's Day Wishes In Marathi : बाल दिनानिमित्त पाठवा हे मराठी शुभेच्छा संदेश

Happy Children’s Day Wishes In Marathi: messages, quotes, images, Facebook and WhatsApp status: भारत 14 नोव्हेंबर रोजी पंडित जवाहरलाल नेहरूंची जयंती साजरी करत आहे. नेहरू जंयतीच्या दिवशी 1959 पासून दरवर्षी बालदिन म्हणून साजरा केला जातो. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलानल नेहरू यांना लहान मुलांबद्दल खूप प्रेम होते आणि ते त्यांना ‘चाचा नेहरू’ म्हणत. 1964 मध्ये त्यांच्या मृत्यूनंतर संसदेत एक ठराव मंजूर करण्यात आला आणि त्यांचा जन्मदिवस भारतात बालदिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला. बालदिनाच्या निमित्ताने मुलांचे हक्क, संगोपण आणि शिक्षणावर प्रकाश टाकला जातो. या दिनानिमित्त तुम्ही तुमच्या मित्रांना आणि नातेवाईकांना या शुभेच्छा पाठवू शकता.

थोडा टेंशनला ब्रेक देऊया,

रोजचं काम थोडं दूर ठेवूया,

तर्कबुद्धीला आराम देऊया,

आज थोडं लहान होऊया,

Happy Children’s Day

मुलं म्हणजे पाखरांची चपळता,

मुलं म्हणजे पाटेची सौम्य उज्ज्वलता

मुलं म्हणजे झऱ्याचा खळखळाट,

मुलं म्हणजे आनंद उत्साहाचा स्त्रोत,

बालदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

खऱ्याखुऱ्या लहानग्यांसोबतच,

तुम्हा आम्हामध्ये दडलेल्या छोट्या

बाळाला देखील बालदिनाच्या शुभेच्छा!

बालपणी होते स्वछंद खेळाचे क्षण,

बालपणीच्या आठवणीत हरवते मन,

कधीच येणार नाहीत ते निरागस क्षण,

बालदिनाच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा!

जगातील सर्वात चांगला वेळ,

जगातील सर्वात चांगला दिवस,

जगातील सर्वात सुंदर क्षण,

फक्त बालपणीच मिळतात.

सर्वांना बालदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

चला आज थोडं निरागस होऊया

बालदिनाचा आनंदा साजरा करूया,

बालदिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा!

हा दिवस तुमच्या छोट्या मित्रांसोबत घालवा.

त्यांच्या जीवनात आनंद आणण्याचे वचन द्या.

बालदिनाच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा!

कागदाची नाव होती,

पाण्याचा किनारा होता,

खेळण्याची मस्ती होती,

मन निरागस, वेडे होते,

कल्पनेच्या दुनियेत जगत होतो,

बालपणचे ते दिवस खरंच सुंदर होते,

बालदिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा!

वयाने मोठे पण मनाने लहान असलेल्या

प्रत्येकाला बालदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

मनात बालपण जपणाऱ्या प्रत्येकाला

बालदिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा !

आजचा दिवस आनंदाचा, निरागसतेचा,

उत्साहाचा, कौतुकाचा, वेडेपणाचा,

बालदिनानिमित्त तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा

(Happy Children’s Day Wishes In Marathi, Happy Children’s Day, Children’s Day Wishes 2022, Baldin Wishes Marathi, Childrens Day Sms, Children’s Day Messages In Marathi, Children’s Day Quotes In Marathi, Bal Din Wishes In Marathi, Children’s Day Bal Diwas Messages Wishes Sms In Marathi, Children’s Day Wishes बालदिनाच्या मराठी शुभेच्छा, बालदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा)