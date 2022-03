Holichya Marathi Shubhechha Sandesh : देशभरात होळीची आणि धूलीवंदनाची तयारी सुरू झाली आहे. देशात विविध ठिकाणी विविध पद्धतीने आणि परंपरेनुसार होळीचा सण (Happy Holi Marathi Message) साजरा केला जातो. महाराष्ट्रात होळी आणि धूलीवंदन (Holi good wishes message) असे दोन दिवस हा उत्सव साजरा केला जातो. गुरुवारी होळी (Happy Holi 2022 Wishes in Marathi) आहे तर शुक्रवारी धुलीवंदन साजरे केले जाणार आहे. या निमित्ताने लोकांमध्ये प्रचंड उत्साह आहे. कोरोना साथीच्या रोगामुळे गेले दोन वर्ष या उत्सवावर (Holi status in marathi 2022) मोठ्या प्रमाणात निर्बंध होते. मात्र या वर्षी काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे अनेकांनी होळी, धुलिवंदन उत्साहात साजरे करण्याची तयारी (Holi Messages In Marathi) सुरु केली आहे. या सणानिमित्ताने तुम्ही तुमचे मित्र, कुटुंबीय, सहकारी आणि नातेवाईकांना होळीच्या शुभेच्छा देऊन तुमचा आनंद द्विगुणीत करू शकता. आम्ही तुमच्यासाठी येथे काही शुभेच्छा संदेश ( Holi Marathi Wishes and Messages) घेऊन आलो आहेत. हे संदेश पाठवून तुम्ही जवळच्या लोकांना शुभेच्छा देऊ शकता…..Also Read - शिवभक्तांना पाठवा महाशिवरात्रीचे मराठी शुभेच्छा संदेश - Mahashivratri Marathi Shubhechha Sandesh

प्रेम, आनंद, सौहार्द आणि विश्वासाच्या रंगात रंगते होळी

रंगीत होळी आणि धुलीवंदनाच्या तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा

होळीच्या पवित्र अग्नीमध्ये,

निराशा, दारिद्र्य, आळस

यांचे दहन होवो आणि

सर्वांच्या आयुष्यात आनंद येवो,

सुख, शांति आणि आरोग्य लाभो,

होळीच्या शुभेच्छा!

रंग नात्यांचा,

रंग बंधाचा,

रंग हर्षाचा,

रंग उल्हासचा,

रंग नव्या उत्सवाचा साजरा करू होळी संगे…

होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा !

आली रे आली, होळी आली

चला, आज पेटवूया होळी

नैराश्याची बांधून मोळी

दाखवून नैवद्य पुरणपोळीचा

मारूया हाळी…

होळी रे होळी, पुरणाची पोळी

करू आनंदाने साजरी होळी

होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा

नवयुग होळीचा संदेश नवा

झाडे लावा, झाडे जगवा

करूया अग्निदेवतेची पूजा..

होळी सजवा गोव-यांनी

होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा

खमंग पुरणपोळीचा आस्वाद घेण्याआधी,

रंगामध्ये रंगून जाण्याआधी,

होळीच्या धुरामध्ये हरवून जाण्याआधी,

पौर्णिमेचा चंद्र उगवण्याआधी,

तुम्हाला मी व माझ्या परिवारातर्फे,

होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

रंग प्रेमाचा, रंग स्नेहाचा

रंग नात्यांचा, रंग बंधाचा

रंग हर्षाचा, रंग उल्हासाचा

रंग नव्या उत्सावाचा साजरा करू होळी संगे

होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा

होळी संगे केरकचरा जाळू

झाडे वाचवू अन् कचरा हटवू

निसर्ग रक्षणाचे महत्त्व पटवू

होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

होळी दरवर्षी येते आणि

सर्वांना रंगवून जाते,

ते रंग निघून जातात पण,

तुमच्या प्रेमाचा रंग तसाच राहतो

हॅपी होली

रंग साठले मनी अंतरी

उधळू त्यांना नभी चला

आला आला रंगोत्सव हा आला …

तुम्हाला होळीच्या रंगीत शुभेच्छा

मिठीत घेऊन विचारले तिने कोणता रंग लावू तुला…

मी पण सांगितले तिला मला फक्त तुझ्या ओठांचा रंग पसंत आहे

होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा !

तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबीयांना

आयुष्यात येणाऱ्या सर्व तेजस्वी रंगछटांबद्दल शुभेच्छा.

होळीचा आनंद साजरा करा!

होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा

भिजू दे रंग अन् अंग स्वच्छंद

अखंड उठु दे मनी रंग तरंग…

व्हावे अवघे जीवन दंग

असे उधळूया आज हे रंग…

होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा

‘लाल’ रंग तुमच्या गालांसाठी,

‘काळा’ रंग तुमच्या केसांसाठी,

‘निळा’ रंग तुमच्या डोळ्यांसाठी,

‘पिवळा’ रंग तुमच्या हातांसाठी,

‘गुलाबी’ रंग तुमच्या होठांसाठी,

‘पांढरा’ रंग तुमच्या मनासाठी,

‘हिरवा’ रंग तुमच्या आरोग्यासाठी,

होळीच्या या सात रंगांसोबत तुमचे जीवन रंगून जावो…

होळीच्या आणि धूलीवंदनच्या हार्दिक शुभेच्छा!

प्रेम रंगाने भरा पिचकारी

आपुलकीचे सारे रंग उधळू द्या जगी

या रंगाना माहीत नाहीत ना जाती ना बोली

सर्वांना होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा

मत्सर, द्वेष, मतभेद विसरू

प्रेम, शांती, आनंद चहुकडे पसरू…

अग्नित होळीच्या नकारात्मकता जाळू रे,

आली होळी आली रे…

होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा

रंगबिरंगी रंगाचा सण हा आला,

होळी पेटता उठल्या ज्वाळा,

दुष्ट वृत्तीचा अंत हा झाला,

सण आनंदे साजरा केला…

क्षणभर बाजूला सारू रोजच्या वापरातले वाईट क्षण,

रंग गुलाल उधळू आणि रंगवूया रंगपंचमीच्या रंगात हे क्षण…

रंगपंचमीच्या रंगीत शुभेच्छा!

होळीच्या पवित्र अग्निमध्ये,

निराशा, दारिद्र्य, आळस यांचे दहन होवो,

अणि सर्वांच्या आयुष्यात आनंद, सुख, आरोग्य अणि शांति नांदो.

होळीच्या अणि रंगपंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा !

वाईट गोष्टी विसरून चांगल्या गोष्टींचा आनंद लुटणे म्हणजे होळी होय!

तुमचे आयुष्य रंगीबेरंगी आणि यशस्वी होवो.

तुम्हाला होळीच्या खूप-खूप शुभेच्छा!

सुरक्षेचं भान राखू

शुद्ध रंग उधळू माखू

रसायन, घाण नको मळी रे

आज वर्षाची होळी आली रे

राग-द्वेष ,मतभेद विसरू

प्रेम, शांती चहुकडे पसरू

होळी ईडापीडा दु:ख जाळी रे

आज वर्षाची होळी आली रे

होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा

आनंद होवो OverFlow

मौजमजा कधी न होवो Low

तुमची होळी साजरी होवो एकदम नंबर One

आणि तुम्ही संपूर्ण आयुष्य करा Lots Of Fun

होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा! happy holi!

इंद्रधनुच्या रंगांसोबत तुम्हाला पाठवल्या आहेत शुभेच्छा

तुमच्यावर प्रेम, आनंद आणि उल्हासाचा होवो वर्षाव

होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा !

