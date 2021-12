Happy New Year 2022 Wishes In Advance: नवे वर्ष 2022 चे काऊंटडाऊन सुरू झाले आहे. मित्रांनो, कोरोनाव्हायरसमुळे (Coronavirus) जगभरात माजलेला हाहाकार आपण सगळ्यांनी जवळून पाहिला आहे. काहीनी तर या काळात आपल्या जवळच्या नातेवाईकांना गमावले आहे. आज आपण हे दु:ख थोडं बाजूला ठेवून नव्या वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी सज्ज होऊया. नवीन वर्ष नवीन अपेक्षा घेऊन येते, असं समजून आपल्या मित्र आणि नातेवाईकांना मेजेस (Happy New Year Wishes in Marathi) पाठवून येणाऱ्या नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देऊया. कोरोनाव्हायरसचा पूर्णपणे नायनाट होईल, अशी परमेश्वराकडे प्रार्थना करून सरते वर्ष 2021 ला (Bye Bye 2021) निरोप देऊन नवीन वर्ष 2022 चे (Welcome 2022) मोठ्या आनंदाने स्वागत करू या…Also Read - Breaking News Live Updates: वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी लातूर-बार्शी मार्गावर भीषण अपघात, तिघे जागेवरच ठार, कार चक्कापूर

चला तर मग आपल्या मित्रांना आणि नातेवाईकांना मराठीत पाठवा नववर्षाचे WhatsApp Messages, Facebook Status, SMS, Greetings

नवे वर्ष आपणास सुख समाधानाचे,

आनंदाचे, ऐश्वर्याचे, आरोग्याचे जावो..

नवीन वर्षात आपले जीवन सुखमय होवो,

हीच प्रभुचरणी प्रार्थना…

नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा…!



नवे रंग, नवी उमेद…डोळ्यातही आनंद नवा

नवे स्वीकारून जुन्याचा बदलूया रंग

नववर्षात आकाशाला स्पर्श करण्याचा विश्वास ठेवा

सरत्या वर्षाला निरोप देत पाहूया नवी स्वप्नं…

नूतन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा…!



आयुष्यातील आणखी एक वर्ष कमी होत आहे,

काही जुन्या आठवणी देखील मागे पडत आहे.

सुख, शांती, यश आणि प्रेमभावनेने स्वागत करूयी नववर्षाचं..

नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा…!



पुन्हा एक नवीन वर्ष, पुन्हा एक नवी आशा,

तुमच्या कर्तॄत्वाला

पुन्हा लाभो एक नवी दिशा,

नवी स्वप्ने, नवी क्षितीजे,

सोबत माझ्या नव्या शुभेच्छा…!



सूर्याची नवी किरणे घेऊन आली नवी पहाट

हसत्या चेहऱ्याने करा नव्या दिवसाचे स्वागत…

नवीन वर्ष 2022 च्या खूप खूप शुभेच्छा..!



सरत्या वर्षाला निरोप देत नवी स्वप्नं, नव्या आशा,

नवी उमेद व नाविन्याची कास धरत

नवीन वर्षाचं स्वागत करू,

आपली सर्व स्वप्नं, आशा,

आकांशा पूर्ण होवोत या प्रार्थनेसह…

नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा..!



चला, नवीन वर्षात प्रत्येक जुनी चूक सुधारूया.

नवीन आशेने आपले जीवन सुधारूया

तुम्हाला नूतन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा..!



तुम्ही आमच्यापासून लांब असलात तरी काय झालं.

तुमचं स्थान आमच्या हृदयात आहे..

नववर्षाच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा…



नव्या या वर्षी

संस्कृती आपली जपूया

थोरांच्या चरणी नतमस्तक होऊया

नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!



नव्या वर्षात नव्या उमेदीने

पुन्हा असेच ऋणानुबंध जपू या…

नववर्षासाठी आपल्याला आमच्याकडून भरभरून शुभेच्छा…



गेलं ते वर्ष,

गेला तो काळ,

नवीन आशा अपेक्षा,

घेवून आले 2022 साल…

नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!