Happy Ramadan Eid Wishes in Marathi : पवित्र महिन्याचा शेवट रमजान ईदने होतो. मुस्लीम धर्मात रमजान महिना अत्यंत पवित्र मानला जातो. रामजान ईदच्या दिवशी चंद्र दर्शनाला अत्यंत महत्त्व असते. चंद्राचे दर्शन झाल्यानंतरच जगभरात ईद साजरी केली जाते. यानिमित्ताने तुम्ही तुमचे मित्र, सहकारी आणि नातेवाईकांना रमजान ईदच्या शुभेच्छा देऊ शकता. आम्ही आज तुमच्यासाठी काही मराठी शुभेच्छा संदेश घेऊन आलो आहोत. हे संदेश पाठवून तुम्ही आपल्या मुस्लीम बांधवांच्या उत्सवात आणि आनंदात सहभागी होऊ शकता.

बंधुभाव वाढवूया, विश्वबंधुत्वाचा संदेश देऊया

रमजान ईदच्या निमित्ताने, मनोमिलनाचा आनंद साजरा करुया

रमजान ईदसाठी सर्व मुस्लिम बांधवांना हार्दिक शुभेच्छा.

तुमच्या घरात आनंद नांदो हीच आमची सदिच्छा,

सर्व मुस्लिम बांधवांना रमजान ईदच्या शुभेच्छा!

ईद मुबारक!

रमजान ईदनिमित्त पूर्ण होवो तुमच्या सर्व इच्छा,

तुमच्या घरात सदैव नांदो आनंद याच ईदनिमित्त शुभेच्छा

रमजान ईद मुबारक!

तेरी ईद मैं मना लूँ, मेरी मना ले तू दिवाली…!

छोड़ दे सब फसादों को, देश में होने दे खुशहाली..

सर्व मुस्लिम बांधवांना पवित्र रमजान ईदच्या हार्दिक शुभेच्छा…

सर्व मुस्लिम बांधवांना रमजान ईदच्या हार्दिक शुभेच्छा !

रमजान ईद मुबारक!

तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबासाठी ही रमजान ईद

सुख समृद्धी आणि भरभराटी घेऊन येवो हीच शुभेच्छा!

रमजान ईदच्या हार्दिक शुभेच्छा

अल्लाह आपणास ईद च्या या शुभ दिवशी

सर्व प्रकारचे आनंद, सुख शांती आणि प्रेम देवो

आपल्या सर्व इच्छा पूर्ण होवोत..!

Happy Ramzan Eid

फुलांना बहर मुबारक

शेतकऱ्याला पीक मुबारक

पक्ष्यांना उडान मुबारक

चंद्राला तारे मुबारक

आणि तुम्हास रमजान मुबारक

हे चांद त्यांना माझा पैगाम दे

खुशी चा दिवस आणि हास्याची शाम दे

जेव्हा पाहतील बाहेर येऊन ते तुला

तेव्हा त्यांना माझ्याकडून ईद मुबारक बात दे..!

Happy ramjan Eid

