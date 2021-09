मुंबई: भाद्रपद महिन्याच्या शुक्ल पक्ष तृतीयाला हरितालिका तृतीया (Hartalika Trutiya 2021) साजरी केली जाते. या दिवशी विवाहित महिला आपल्या पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी उपवास ठेवतात. यावर्षी हरितालिका तृतीया आज (गुरुवार, 9 सप्टेंबर 2021) साजरी केली जात आहे. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूमध्ये, हरतालिका तृतीया गौरी हब्बा म्हणून ओळखली जाते आणि माता गौरीचे आशीर्वाद घेण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण दिवस म्हणून पूजा केली जाते. या दिवशी स्त्रिया दिवसभर निर्जळी उपवास करतात.Also Read - Hartalika trutiya 2021: हरितालिकेच्या दिवशी येतोय दुर्मिळ योग, पूजेचं मिळेल दुप्पट फळ, जाणून घ्या महत्त्व

सर्व प्रथम हे व्रत माता पार्वतीने भगवान शंकरासाठी ठेवले होते. त्यामुळे जर तुम्हीही हरतालिका तृतीयाचे व्रत करत असाल तर तुम्हाला काही गोष्टी पूजेच्या साहित्यात समाविष्ट कराव्या लागतील. त्याशिवाय हरितालिका तृतीयाची पूजा अपूर्ण मानली जाते. कोणत्या आहेत त्या गोष्टी जाणून घेऊयात… (Hartalika Trutiya 2021 Pooja Sahitya: Worship of Haritalika Tritiya is considered incomplete without these objects; Please include)

हरितालिका तृतीया पूजेचे साहित्य (Hartalika Trutiya Pooja Sahitya)

– ओली काळी माती किंवा वाळू

– बेलपत्र

– केळीचे पान

– धोत्र्याचे फळ आणि फूल

– मंजरी

– जनेऊ

– वस्त्र

– फळ

– नारळ

– कलश

– तूप-तेल

– कापूर

– कुंकू

– दिवा

– सिंदूर

– सौभाग्याचे साहित्य