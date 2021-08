मुंबई : सध्याच्या काळात डोकेदुखी (Headache) ही एक सामान्य समस्या झाली आहे. वेगवेगळ्या कारणाने अनेक वेळा लोक डोकेदुखीच्या (Headache) त्रासामुळे अस्वस्थ होतात. यामुळे दैनंदिन कामावर देखील त्याचा परिणाम होतो. या समस्येवर तातडीने आराम मिळावा यासाठी अनेकजण पेनकिलर घेतात. मात्र त्याऐवजी तुम्ही घरगुती उपाय (Home Remedies) देखील करू शकता. यामुळे डोकेदुखीपासून आराम (Relief from headaches) मिळण्यास मदत होईल.Also Read - Constipation Remedies: बद्धकोष्ठतेमुळे शरीरात उद्भवू शकतात अनेक आजार; हे उपाय करून होऊ शकता मुक्त

भरपूर पाणी प्या (Drink plenty of water) : कमी प्रमाणात पाणी पिणं हे डोकेदुखीचं एक सामान्य कारण ठरू शकते. पाणी न पिणं हे आपल्या एकाग्रतेवर देखील परिणाम करू शकते. यामुळे चिडचिडेपणा वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे जास्तीत जास्त पाणी पिल्याने तुम्हाला डोकेदुखीपासून आराम मिळू शकतो.

आल्याचा चहा घ्या (ginger tea) : एका अभ्यासानुसार डोकेदुखीपासून आराम मिळवण्यासाठी आलं हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. त्यामुळे आल्याचे सेवन करण्यासाठी तुम्ही एक कप आल्याचा चहा पिऊ शकता. यामुळे तुम्हाला काही प्रमाणात डोकेदुखीपासून आराम मिळू शकतो.

पूर्ण झोप घ्या (Full sleep) : अल्प झोपेमुळे आरोग्यासंबंधित अनेक समस्या उद्भवू शकतात. यामुळे डोकेदुखी तर होतेच शिवाय थकवाही जाणवतो. तुम्हाला डोकेदुखी झोपेच्या अभावामुळे झाली असेल तर त्यावर उपचार करण्याचा एकमेव आणि सर्वात प्रभावी मार्ग म्हणजे झोप घेणे. तसचे स्क्रीनमुळे जर तुमचे डोके दुखत असेल तर डोळे आणि मेंदूला थोडी विश्रांती देणे महत्त्वाचे आहे.

व्यायाम करा (Exercise) : तणावामुळे देखील डोकेदुखीची समस्या उद्भवू शकते. यासाठी नियमित योगा करणे, प्राणायाम किंवा ध्यान करणे हा उत्तम पर्याय आहे. योगा केल्याने डोकेदुखी कमी होण्यास मदत होते. योगा तुम्हाला अनेक आरोग्यविषयक समस्यांपासून दूर ठेवण्यास मदत करू शकतो.