मुंबई : सध्या हिवाळा सुरू असून सगळीकडे थंडीचं वातावरण आहे. हिवाळा येताना आपल्यासोबत अनेक आजारही घेऊन येतो. थंडी, सर्दी इत्यादी समस्या हिवाळ्यात जाणवत असतात. याशिवाय हिवाळ्यात निर्माण होणारी एक सामान्य समस्या म्हणजे डोकेदुखी. थंडीच्या मोसमात अनेकांना डोकेदुखीचा त्रास सहन करावा लागतो. हिवाळ्यात डोकेदुखीची (Headache Problem In Winters) समस्या खूप त्रासदायक ठरते. त्यामुळे तुमचा मूड खूप खराब होऊ शकतो. तुम्हालाही हिवाळ्यात डोकेदुखीचा (Headache In Winters) त्रास होत असेल तर त्यामागे अनेक कारणं असू शकतात… (Headache In Winters: Headaches Increase In Winter? Get rid of it with this remedy)

हिवाळ्यात डोकेदुखीचे (Headache) मुख्य कारण म्हणजे थंडी वाजून होणारी डोकेदुखी. या प्रकारची डोकेदुखी टाळण्यासाठी आपण नेहमी आपले डोके झाकून ठेवणे महत्वाचे आहे. जेणेकरून तुमच्या डोक्याला थंड हवा लागणार नाही. जर तुम्हाला हिवाळ्यात खूप डोकेदुखी होत असेल तर आम्ही तुम्हाला त्यापासून मुक्त होण्याचे काही उपाय (Headache Tips) सांगणार आहोत. चला जाणून घेऊया या उपायांबद्दल…

हिवाळ्यात डोकेदुखीची (Headache In Winters) समस्या टाळण्यासाठी स्वत:ला जास्तीत जास्त उबदार ठेवण्याचा प्रयत्न करा. यासाठी तुम्ही गरम कपडे परिधान करू शकता आणि डोके झाकण्यासाठी उबदार टोपी किंवा रुमालाचा वापर करू शकता. हिवाळ्यात तुम्ही रुम हीटर वापरत असाल तर घारची एक खिडकी उघडी ठेवा अन्यथा व्हेंटिलेशन नसल्यामुळे तुम्हाला डोकेदुखीचा त्रास होऊ शकतो. हिवाळ्यात लोक जास्त पाणी पिणे बंद करतात किंवा कमी पाणी पितात त्यामुळे डोकेदुखीचा त्रास निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे हिवाळातही जास्तीत जास्त पाणी पिण्याचा प्रयत्न करा. यामुळे तुम्ही डोकेदुखीची समस्या टाळू शकता. हिवाळ्यात दररोज सकाळी किमान 30 सेकंद वर्कआउट करा. यामुळे तुम्हाला दिवसभर ताजेतवाटे वाटेल. तुम्ही घरात फिरू शकता, सायकल चालवू शकता किंवा व्यायाम करू शकता. सूपमध्ये आढळणाऱ्या MSG चे सेवन टाळा. कारण त्यामुळे मायग्रेनची डोकेदुखी सुरू होऊ शकते.

(डिस्क्लेमर : लेखात दिलला मजकूर ही सामान्य माहिती आहे. हे तज्ज्ञांचे मत नाही)