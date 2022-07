Health Tips : मध (Honey ) हे आपल्या आरोग्यासाठी खूपच फायदेशीर आहे. मधाचे सेवन आपल्या आरोग्यासाठी (Honey Beneficial For Health) अनेक प्रकारे फायदेशीर आहे. मधामध्ये व्हिटॅमिन सी (Vitamin C), व्हिटॅमिन बी 6 (Vitamin B 6), कार्बोहायड्रेट्स, अमिनो अॅसिड्स इत्यादी पौष्टिक घटक आढळतात. पण रिकाम्या पोटी मधाचे सेवन करणे तुमच्यासाठी अधिक फायदेशीर ठरू शकते. दुसरीकडे, जर तुम्ही सकाळी रिकाम्या पोटी मधाचे सेवन केले तर ते तुमचे वजन कमी करण्यास (Honey for Weight Loss), सर्दीपासून मुक्त होण्यास आणि रोगप्रतिकार शक्ती मजबूत करण्यास मदत करते. तर दुसरीकडे, तुम्ही कोमट पाण्यात मध मिसळून रिकाम्या पोटी घेऊ शकता. यामुळे तुमचा दिवसभराचा ताणही कमी होतो. अशा परिस्थितीत आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत मध खाण्याचे काय फायदे आहेत? चला तर मग जाणून घेऊया…Also Read - Curd For Weight Loss: वाढत्या वजनामुळे त्रस्त आहात? अशा प्रकारे दही खाल्ल्याने काही आठवड्यात दिसेल परिणाम

रिकाम्या पोटी मध खाण्याचे फायदे (Benefits of eating honey on an empty stomach) –

वजन कमी करण्यासाठी फायदेशीर (Beneficial for weight loss) –

आजच्या काळात प्रत्येकाला फीट राहायचे आहे. अशा परिस्थितीत वजन कमी करण्यासाठी जिम, योगा आणि वेगवेगळ्या पद्धतींचा अवलंब करतात. पण वजन कमी करण्यासाठी तुम्ही रिकाम्या पोटी कोमट पाण्यासोबत मधाचे सेवन करू शकता. यामुळे शरीरात साठलेली अतिरिक्त चरबी कमी होण्यास मदत होते. तुम्हाला हवे असल्यास त्यात लिंबू किंवा जिरे पावडर टाकू शकता.

खोकल्याच्या समस्येवर गुणकारी (Effective in the problem of cough) –

घशातील खवखव दूर करण्यासाठी तुम्ही मधाचे सेवन देखील करू शकता. त्यातील बॅक्टेरियाच्या वाढीस प्रतिबंध करणारा पदार्थ गुणधर्म कफ काढून टाकण्यास मदत करतो. आणि तुमचा खोकला देखील कमी करू शकतो. यासाठी सकाळी कोमट पाण्यासोबत मध पिऊ शकता.

घसा खवखवणे (Sore throat) –

सहसा घसा खवखवण्याच्या समस्येने अनेकांना त्रास होतो, अशा परिस्थितीत घसादुखीपासून सुटका मिळवण्यासाठी तुम्ही रिकाम्या पोटी एक चमचा मध ओवा किंवा आल्यासोबत सेवन करू शकता. यामुळे तुमच्या घशात खूप आराम मिळू शकतो.