मुंबई : निरोगी जीवनशैलीसाठी (Healthy lifestyle) चांगला आहार आणि भरपूर झोप आवश्यक असते. जेवल्यानंतर लगेच झोपू नये असे वडिलधारे लोक नेहमी सांगतात. परंतु, सध्याच्या व्यस्त जीवनशैलीत लोक रात्री उशिरा घरी परततात आणि सकाळी लवकर निघतात. त्यामुळे झोप पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नात ते जेवण केल्यानंतर लगेच झोपी जातात. पण तुम्हाला हे माहित आहे का की जेवणानंतर लगेच झोपणे तुमच्या आरोग्यासाठी खूप धोकादायक ठरू शकते. या लेखात जाणून घेऊया जेवण केल्यानंतर लगेच झोपण्याचे तोटे… (Health Tips: How long to sleep after a meal? Know the right time of meal and sleep)

जेवणानंतर लगेच झोपण्याचे तोटे (Disadvantages of sleeping immediately after meal)

अन्न पचण्यात अडचण : जेवण केल्यानंतर लगेच झोपी गेल्याने अन्न चांगले पचत नाही. झोपल्यानंतर शरीराचे बहुतेक भाग स्थिर होतात आणि काम करणे थांबवतात. अशा स्थितीत झोपेच्या वेळी पचनक्रियेत अडथळा निर्माण होतो. त्यामुळे अन्न पचण्यास अडचण होते.

मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी धोकादायक : अन्न खाल्ल्यानंतर शरीरातील साखरेची पातळी वाढते. त्यामुळे साखर रक्तात विरघळू लागते. त्यामुळेच अन्न लवकर पचण्यासाठी मधुमेहाच्या रुग्णांना अन्न खाल्ल्यानंतर फेरफटका मारण्याचा सल्ला दिला जातो.

अॅसिडिटी वाढते : जेवल्यानंतर लगेच झोपल्याने पचनक्रिया मंदावते. अन्न पचवण्यासाठी आतडे आम्ल बनवते आणि जेवल्यानंतर लगेच झोप लागली तर हे आम्ल पोटातून बाहेर पडते आणि अन्ननलिका आणि फुफ्फुसाच्या भागात पोहोचते आणि यामुळेच जळजळ होते.

जेवणानंतर किती वेळ झोपावे

तज्ज्ञांच्या मते अन्न खाणे आणि झोपणे यातील अंतर सुमारे 3 तास असावे. यामुळे तुमचे अन्नही पचते आणि तुम्हाला कोणताही त्रास होत नाही. यासाठी जर तुम्ही रात्रीचे जेवण 7 ते 7.30 च्या दरम्यान केले तर ते योग्य राहील.

(डिस्क्लेमर : लेखात दिलला मजकूर ही सामान्य माहिती आहे. हे तज्ज्ञांचे मत नाही)